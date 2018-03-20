В Омске стали производить больше свинины и молока

Индекс промышленного производства в Омской области зимой 2018 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «ОмскЗдесь».

Журналистам портала сообщили в Омскстате, что снижение промышленного производства обусловлено сокращением выпуска продукции в некоторых отраслях. Например, производство нефтепродуктов (96,8% по сравнению с январём-февралём 2017 года), напитков (81% к тому же периоду), химических веществ и продуктов (91,1%), прочих транспортных средств и оборудования (93,2%).

При этом в Омской области, по данным Омскстата, стали производить больше свинины, кроме субпродуктов (на 9,3%), молока (на 13,1%), сливочного масла (на 15,2%), сыров (на 17,0%) и растительных масел (на 44,7%).