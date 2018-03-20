Ещё
В Омске стали производить больше свинины и молока
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омске стали производить больше свинины и молока 

АиФ-Омск 14 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Индекс промышленного производства в Омской области зимой 2018 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «ОмскЗдесь».
Журналистам портала сообщили в Омскстате, что снижение промышленного производства обусловлено сокращением выпуска продукции в некоторых отраслях. Например, производство нефтепродуктов (96,8% по сравнению с январём-февралём 2017 года), напитков (81% к тому же периоду), химических веществ и продуктов (91,1%), прочих транспортных средств и оборудования (93,2%).
При этом в Омской области, по данным Омскстата, стали производить больше свинины, кроме субпродуктов (на 9,3%), молока (на 13,1%), сливочного масла (на 15,2%), сыров (на 17,0%) и растительных масел (на 44,7%).
АиФ-Омск: последние новости
В омской библиотеке им. Пушкина появится книга про Путина В Омске ночью насмерть сбили 27-летнюю женщину В Омске водитель легковушки сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение