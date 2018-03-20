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Правда ли, что для поддержания здоровья нужно есть простую пищу?
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Правда ли, что для поддержания здоровья нужно есть простую пищу? 

АиФ Кузбасс 14 часов назад
Британские диетологи выяснили, что, чтобы быть здоровым, нужно питаться, как крестьяне XIX века. Мол, тогда люди ели постную простую пищу без изысков. Что значит «простая пища», разбиралась корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Говоря о еде крестьян XIX века, учёные из Великобритании имели в виду свежие овощи, крупы, молоко, рыбу и зерновые. Основу рациона крестьян составляли картофельный пирог, овсяная каша и тушёные говяжьи щёки.
Татьяна Левина
Диетолог Татьяна Левина объясняет, что действительно, чем проще еда, тем лучше: «Ошибочно полагать, что простая еда — это еда быстрого приготовления типа лапши или растворимого картофельного пюре. Простая и правильная еда меньше подвергается термической обработке, а при её приготовлении не используют различные соусы вроде кетчупа или майонеза и приправы с усилителями вкуса. Основу правильного, простого и здорового питания должны составлять качественное мясо, сложные углеводы (крупы), овощи и фрукты. Простым блюдом может быть как прожаренное мясо на гриле с порцией гарнира и овощей, так и тосты из цельнозернового хлеба с варёным или жареным яйцом».
Но, по мнению специалиста, нынешние «бедняки» питаются совсем не как английские крестьяне XIX века. Люди, которые не могут позволить себе купить кусок мяса или натуральный сервелат, едят дешёвую колбасу сомнительного качества, булочки, много лапши.
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