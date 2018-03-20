Шоколад с золотом и женьшенем создали на Дальнем Востоке

Ученые во Владивостоке создали шоколад с женьшенем и золотом. Разработчики из Дальневосточного федерального университета добились того, что экстракт одного из самых полезных растений на планете — женьшеня— получают максимально, сохраняет весь спектр биологически активных веществ.

Медики утверждают, что новый шоколад с необычными добавками не только вкусный, но и полезный, ведь он восстанавливает силы. В плитке такого шоколада содержится суточная доза различный полезных веществ. В качестве дополнительных ингредиентов используются кедровые орехи, а чтобы подчеркнуть уникальность продукта — пищевое сусальное золото, передает «Русская планета».

Ранее специалисты вуза представили колбасные изделия и шоколад с морской капустой, а также витаминный мармелад из водорослей и другие продукты из дальневосточного сырья.