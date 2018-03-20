3 быстрых завтрака для настоящих мужчин за 5 минут

Съесть полезный и сытный завтрак — наше законное право. Об этом во всех умных книжках написано.

И хотя делить эту трапезу не нужно ни с друзьями, ни с врагами, сами мы иногда (или всегда) ее игнорируем. Потому что перспектива променять несколько минут драгоценного сна на готовку никого не вдохновляет.

Тем временем, твой организм наверняка из-за этого затаил на тебя обиду. Ему трудно понять, почему ты лишаешь его утренней подзарядки или даешь ему то, от чего силы не прибавляются, а как раз наоборот.

После того, как мы получили сразу несколько писем от разгневанных желудков, Playboy решил подсказать тебе идеи компромиссных завтраков, которыми все должны остаться довольны.

Овсяная каша с сюрпризом

Между прочим, сэр, вы зря воротите нос от овсянки. Прогресс сделал все, чтобы ты начал ей завтракать. Ее больше не нужно варить — достаточно залить хлопья кипятком на пару минут. Но если смотреть на нее тебе по-прежнему противно, давай повысим ее привлекательность.

Для этого добавь в кашу одну из полезных начинок, которая тебе больше всего по душе. Выбирай:

фрукты (яблоки, бананы, груши, мандарины, персик)

орехи (грецкие, кешью, миндаль, фундук, кедровые)

мед ягоды (малина, клубника, черника, вишня)

Согласись, так овсянка становится гораздо интереснее. Еще один вариант эксперимента с этой кашей — попробовать засунуть ее в банку (зачем, узнаешь из видео).

Авокадо с яйцом

Быстро, полезно, вкусно, а главное — по-новому! Если ты еще не знаком с авокадо, то настоятельно советуем это сделать. Этот маленький зеленый иностранец помогает сердцу, иммунитету, зрению и «хорошему» холестерину в борьбе с «плохим». И, на минуточку, для мужской силы стимулятор.

Водится он во многих супермаркетах, и цена у него почти адекватная. Разрежь авокадо пополам, вытащи косточку и на ее место помести сырое яйцо (о его пользе напоминать не будем). Немного соли и перца по вкусу, и на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.

Пока завтрак готовится без твоего участия, можешь сходить побриться и умыться. Этот рецепт можно назвать «базовым». Более «продвинутую» версию — смотри в видео.

Протеиновый коктейль

Если ты спортсмен или очень хочешь им стать, значит с протеиновыми коктейлями ты знаком не понаслышке. На всякий случай напомним: такой завтрак снабдит твой организм белком, зарядит энергией, а самое главное, к обеду ты не будешь чувствовать себя как волк.

Еще одним плюсом этого варианта является простота его исполнения — закинул ингредиенты в блендер, нажал кнопочку и можно завтракать. Рецептов протеиновых коктейлей так много, что можно спокойно не повторяться целый год. Мы решили предложить один из самых простых и популярных.

На одну порцию возьми:

творог (половину пачки)

молоко (300 мл)

бананы (две штуки)

орехи (25 г)

мед (1,5 ст.л. или по вкусу)

Для тех, кому захотелось добавки, предлагаем приготовить коктейль из видео.