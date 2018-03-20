Как приготовить варенье из шелковицы в домашних условиях

Простой рецепт приготовления варенья из шелковицы. Отлично подходит к блинчикам, творогу, сырникам и оладьям! Полезное и вкусное варенье полюбят взрослые и дети!

Ингредиенты

Ягоды шелковицы

1 кг сахар

1, 5 кг цедра

1 лимон

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Время готовки

30 мин Количество персон

1 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Помойте ягоды, добавьте к ним сахар, все перемешайте и обязательно оставьте на сутки.

После этого поместите кастрюлю содержимым на плиту, доведите до кипения на небольшом огне.

Мешайте варенье и варите 15 минут. В конце положите цедру и варите еще 3 минуты.

Разлейте варенье в банки и закатайте.