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Как приготовить варенье из шелковицы в домашних условиях
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Как приготовить варенье из шелковицы в домашних условиях 

Карельские вести 9 часов назад
Простой рецепт приготовления варенья из шелковицы. Отлично подходит к блинчикам, творогу, сырникам и оладьям! Полезное и вкусное варенье полюбят взрослые и дети!
Ингредиенты
Ягоды шелковицы
1 кг  сахар
1, 5 кг  цедра
1 лимон
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Время готовки
30 мин  Количество персон
1 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Помойте ягоды, добавьте к ним сахар, все перемешайте и обязательно оставьте на сутки.
После этого поместите кастрюлю содержимым на плиту, доведите до кипения на небольшом огне.
Мешайте варенье и варите 15 минут. В конце положите цедру и варите еще 3 минуты.
Разлейте варенье в банки и закатайте.
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