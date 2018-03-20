Полезный перекус. Топ-5 бутербродов без хлеба с проростками

Для многих из нас бутерброд — это кусок белого хлеба с майонезом и колбасой. Возможно, набор таких ингредиентов даёт достаточно сил и энергии. Но полезным он не является точно. «АиФ-Красноярск» предлагает несколько вариантов вкусных бутербродов без хлеба и с проростками, которые набирают большую популярность у спортсменов и диетологов.

Помидор с луком

Ингридиенты:

ПомидорПроростки лукаХлебцыСметанаСоль, перец по вкусу

Как готовить

Для начала нужно отметить, что такие мини-бутерброды отлично подойдут и для завтрака и для перекуса. Вы удивитесь, насколько идеально сочетание томата и проростов лука — рекордсменов по содержанию цинка. К слову, сейчас как никогда актуально ещё одно войство лука — способность бороться с болезнетворными микроорганизмами, из-за которых мы страдаем простудой.

А проростки продаются во многих супермаркетах. Но некоторые умудряются выращивать их дома самостоятельно. Рецепт прост: на хлебцы намазываем сметану, сверху долька помидора и горсть лука.

Яйцо с горохом

Ингридиенты:

Варёное яйцоПроростки горохаЙогурт классическийХлебцы

Как готовить

Такой вариант идеально подойдёт для завтрака. Даже после небольшого съеденного кусочка яйца организм достаточно насытится. Ещё один ценный источник белка — горох. Поэтому эти два продукта идеально сочетаются и по составу и по вкусу. Опять всё просто: выкладываем один продукт на другой, и маленькое блюдо готово!

Огурец и люцерна

Ингридиенты:

ОгурецПроростки люцерныСметана или творожный сырСпеции, соевый соус по вкусуХлебцы

Как готовить

Если можно сделать бутерброд с помидором, то почему нельзя с огурцом? В паре с люцерной он выводят из организма соли, и стабилизируют в крови уровень сахара. Выложив все ингридиенты, можно сверху немного полить соевым соусом, для «остроты» вкуса.

Банан и подсолнечник

Ингридиенты:

БананТворожный сырПроростки подсолнечникаХлебцы

Как готовить

Банан в тандеме с творожным сыром, к примеру с рикоттой, сам по себе является вкуснейшим десертом. Как ни странно, с бананом гармонируют проростки подсолнечника. Они особо полезны для людей умственной работы: благотворно влияют на мозг, улучшают память, повышают работоспособность. По желанию можно добавить орешки или ягоды.

Авокадо и пшеница

Ингридиенты:

Спелое авокадоПроростки пшеницыХлебцыРукколаОливковое масло

Как готовить

Ещё одна вкусная и полезная закуска — авокадо с зеленью и пшеницей. Делать бутерброды лучше непосредственно перед употреблением (мякоть авокадо при контакте с воздухом темнеет). В авокадо высокое содержание ненасыщенных жиров и витаминов группы B, а консистенция как у сливочного масла. Проростки пшеницы, в свою очередь, богаты витамином Е, называемым витамином молодости. Он усваивается только в присутствие жиров, которые как раз заменит авокадо. Сверху можно добавить несколько капель оливкового масла.