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Полезный перекус. Топ-5 бутербродов без хлеба с проростками
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Полезный перекус. Топ-5 бутербродов без хлеба с проростками 

АиФ Красноярск 9 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Для многих из нас бутерброд — это кусок белого хлеба с майонезом и колбасой. Возможно, набор таких ингредиентов даёт достаточно сил и энергии. Но полезным он не является точно. «АиФ-Красноярск» предлагает несколько вариантов вкусных бутербродов без хлеба и с проростками, которые набирают большую популярность у спортсменов и диетологов.
Помидор с луком
Ингридиенты:
ПомидорПроростки лукаХлебцыСметанаСоль, перец по вкусу
Как готовить
Для начала нужно отметить, что такие мини-бутерброды отлично подойдут и для завтрака и для перекуса. Вы удивитесь, насколько идеально сочетание томата и проростов лука — рекордсменов по содержанию цинка. К слову, сейчас как никогда актуально ещё одно войство лука — способность бороться с болезнетворными микроорганизмами, из-за которых мы страдаем простудой.
А проростки продаются во многих супермаркетах. Но некоторые умудряются выращивать их дома самостоятельно. Рецепт прост: на хлебцы намазываем сметану, сверху долька помидора и горсть лука.
Яйцо с горохом
Ингридиенты:
Варёное яйцоПроростки горохаЙогурт классическийХлебцы
Как готовить
Такой вариант идеально подойдёт для завтрака. Даже после небольшого съеденного кусочка яйца организм достаточно насытится. Ещё один ценный источник белка — горох. Поэтому эти два продукта идеально сочетаются и по составу и по вкусу. Опять всё просто: выкладываем один продукт на другой, и маленькое блюдо готово!
Огурец и люцерна
Ингридиенты:
ОгурецПроростки люцерныСметана или творожный сырСпеции, соевый соус по вкусуХлебцы
Как готовить
Если можно сделать бутерброд с помидором, то почему нельзя с огурцом? В паре с люцерной он выводят из организма соли, и стабилизируют в крови уровень сахара. Выложив все ингридиенты, можно сверху немного полить соевым соусом, для «остроты» вкуса.
Банан и подсолнечник
Ингридиенты:
БананТворожный сырПроростки подсолнечникаХлебцы
Как готовить
Банан в тандеме с творожным сыром, к примеру с рикоттой, сам по себе является вкуснейшим десертом. Как ни странно, с бананом гармонируют проростки подсолнечника. Они особо полезны для людей умственной работы: благотворно влияют на мозг, улучшают память, повышают работоспособность. По желанию можно добавить орешки или ягоды.
Авокадо и пшеница
Ингридиенты:
Спелое авокадоПроростки пшеницыХлебцыРукколаОливковое масло
Как готовить
Ещё одна вкусная и полезная закуска — авокадо с зеленью и пшеницей. Делать бутерброды лучше непосредственно перед употреблением (мякоть авокадо при контакте с воздухом темнеет). В авокадо высокое содержание ненасыщенных жиров и витаминов группы B, а консистенция как у сливочного масла. Проростки пшеницы, в свою очередь, богаты витамином Е, называемым витамином молодости. Он усваивается только в присутствие жиров, которые как раз заменит авокадо. Сверху можно добавить несколько капель оливкового масла.
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