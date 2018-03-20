Как орехи улучшат твоё здоровье

Всё чаще люди задумываются о полезном питании, так как от качества еды зависит продолжительность жизни. Нет, мы не агитируем за переход на вегетарианство или даже на сыроедение. Ты знаешь, как мы любим мясо и как много статей написали на тему его приготовления. Но сегодня мы хотим рассказать об орехах. Это не только вкусная, но и полезная еда, которая содержит в себе множество уникальных веществ. Включение в ежедневный рацион небольшого количества орехов поможет улучшить твоё самочувствие, настроение, подарит бодрость на весь день.

Грецкий орех

Самый доступный вид орехов, который продаётся практически в любом продуктовом магазине нашей страны. В грецком орехе много жирных масел, белка и свободных аминокислот. Также в них есть много витаминов, таких как А, Е, К, С, различные витамины группы B и так далее. Грецкий орех богат и минералами: фосфором, кальцием, калием и другими. Включение в рацион грецких орехов принесёт следующие плюсы: — Улучшится память. Вещества, содержащиеся в орехах, не только повышают работоспособность, но и дарят заряд бодрости. — Повысится иммунитет. Большое количество витаминов и микроэлементов положительно влияет на способность организма сопротивляться бактериям и вирусам. Даже небольшое количество орехов является профилактикой ОРВИ и похожих болезней. — Нормализуется микрофлора кишечника. Грецкие орехи избавляют от запора, улучшают работу кишечника. — Улучшится работа сердечно-сосудистой системы. Укрепляются стенки сосудов. Также вещества, входящие в состав грецких орехов, помогают организму избавляться от склеротических и холестериновых бляшек. Кроме того, грецкие орехи улучшают самочувствие при анемии, так как содержат много железа и цинка. Ну и приятный бонус — повышение потенции. И хотя это не доказано медициной, с древности люди отмечают, что включение в рацион грецких орехов положительно влияет на мужскую силу. Купить грецкие орехи →

Фундук

Не поверишь, но фундук или, как его ещё называют, лесной орех, растёт на кустарнике рода Лещина, который является близким родственником Берёзы. То есть это не какое-то экзотическое растение, а вполне привычное дерево. Фундук культивируется на юге России, так что по цене он такой же доступный, как и грецкий орех. В составе ореха ненасыщенные жирные кислоты, витамины А, С, Е, B1, B2, B6, B9 и PP, минералы, такие как калий, магний, железо, фосфор, фтор и так далее. Также в составе есть антиоксиданты, более десятка аминокислот, клетчатка и другие полезные вещества. Фундук полезен следующим:

— Улучшает иммунитет. Как мы уже писали выше, в фундуке содержатся антиоксиданты, которые выводят из организма свободные радикалы. Это очищает организм, повышает иммунитет и к тому же замедляет старение. — Улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Фундук выводит лишний холестерин, повышает гемоглобин, улучшает эластичность сосудов. Как и грецкий орех, фундук полезен при анемии. — Помогает бороться с камнями в почках. Вещества, содержащиеся в фундуке, помогают организму растворять камни в почках. — Помогает справиться со стрессом. Включение в рацион фундука поможет при хронической утомляемости, уменьшит влияние стресса на организм. — Общеукрепляющие свойства. Появляется бодрость, улучшается самочувствие.

Фундук обладает и другими полезными свойствами. Кстати, как и грецкий орех, фундук повышает потенцию и, кроме того, повышает репродуктивную функцию. Купить фундук →

Кедровый орех

Кедровый орех — это вовсе не орех, а семена кедровой сосны. В составе кедровых орехов находятся насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры. Также в кедровых орехах содержатся незаменимые аминокислоты; микроэлементы, такие как медь, марганец, йод, кальций, фосфор и так далее; витамины А, Е и другие. Кроме того, кедровые орехи богаты белком, которого здесь в два раза больше, чем в мясе. Кедровые орехи несут следующую пользу: — Улучшают состав крови. Вещества, входящие в состав кедровых орехов, очищают кровь от вредных токсинов. — Укрепляют иммунитет. Витамины и минералы, содержащиеся в кедровых орехах, дают неоценимую помощь организму. — Успокаивают. Кедровые орехи оказывают успокаивающее действие, снижают влияние неврозов и стрессов на организм. — Улучшают зрение и слух. Употребление кедровых орехов позволит дольше сохранять ясность зрения и остроту слуха. — Улучшает работу щитовидной железы. Если ты живёшь вдали от моря и не имеешь доступа к морепродуктам, то кедровые орехи станут достойной заменой, так как содержат йод. — Укрепляет кости и суставы. Если твоя работа связана с физической нагрузкой или ты занимаешься спортом, то включи в рацион кедровые орехи, чтобы снизить риск получения травм. Это только малая часть пользы, которую несут кедровые орехи. Кроме того, кедровые орехи являются питательной едой, которая позволяет легко утолить голод и восполнить запас веществ, необходимых организму. Как и предыдущие два вида орехов, кедровые орехи повышают потенцию. В общем, ешь побольше орехов, и даже в 100 лет о тебе будут ходить легенды. Купить кедровые орехи →

Миндаль

Миндаль, если говорить о съедобном, производится из сладкого вида, тогда как для изготовления масла используется горький вид. В миндале содержится большое количество жиров и белков, а также витамины B, E, различные кислоты, вещества, такие как калий, магний, кальций, железо, фтор, фосфор и так далее. Это один из самых богатых веществами вид орехов, и ежедневное потребление позволит тебе избежать многих болезней. Миндаль полезен следующим:

— Укрепляет иммунитет. Большое количество витаминов и минералов помогает организму бороться в различными заболеваниями. — Успокаивает. Употребление миндаля способствует укреплению нервной системы, снижает влияние стрессов на организм, улучшает сон. — Улучшает работу мозга. Повышается память и концентрация. — Улучшает зрение. Вещества, входящие в состав миндаля, являются профилактикой близорукости. — Нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Миндаль не только снижает кислотность желудка, тем самым уменьшая вероятность появления язв желудка и двенадцатиперстной кишки, но и обладает желчегонным действием. — Помогает при анемии. Железо, входящее в состав миндаля, повышает уровень гемоглобина.

Кстати, для тех, кто любит крепкие напитки, будет приятно узнать, что миндаль способствует выведению вредных веществ при похмелье. Но лучше, чтобы миндаль употреблялся вместо алкоголя, а не после него. А как же потенция? Не беспокойся, миндаль также оказывает положительное действие на мужской организм, способствует повышению уровня тестостерона, а аргинин, входящий в состав ореха, повышает либидо. Купить миндаль →

Фисташки

Фисташки не только вкусная закуска к пиву, но и очень полезные орехи. В составе фисташек очень большое количество жиров — 50 граммов на 100 граммов продукта, 20 граммов белка и 7 граммов углевода. Из-за большого количества моно— и полиненасыщенных жиров и белков фисташки полезны людям, чья работа связана с физической нагрузкой, а также спортсменам. Кроме того, большое количество жиров способствует нормальной работе мозга, так что фисташки полезны для людей, ежедневно занимающихся тяжёлой умственной работой. Также в составе фисташек большое количество витаминов, таких как A, B, C, E, и PP. В составе фисташек присутствуют такие микроэлементы, как фосфор, марганец, медь, калий, магний, кальций и так далее. Фисташки обладают следующими полезными свойствами: — Повышают иммунитет. Улучшают общее состояние организма и его способность к борьбе с заболеваниями. — Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Вещества, входящие в состав фисташек, помогают укреплять стенки сосудов. — Улучшают работу печени. Включение в рацион фисташек восстанавливает работоспособность печени, прочищает желчные протоки. — Выводят токсины. Содержащиеся в фисташках антиоксиданты выводят из организма вредные вещества. — Снижают усталость и нервное напряжение. Употребление фисташек позволяет восстановить организм после переутомления, расслабиться и избавиться от стрессов. — Улучшают зрение. Фисташки способствуют повышению остроты зрения. Ну и как же без улучшения потенции. Употребление фисташек не только улучшает потенцию, но и показано при начинающейся импотенции. Несколько орехов в день также повышают репродуктивную функцию. Купить фисташки →

Какой вывод можно извлечь из всего этого? Орехи — это просто кладезь витаминов и микроэлементов. Они улучшают иммунитет, повышают общее состояние организма, предотвращают преждевременное старение. В общем, чуть ли не панацея от всего. Но помни, что это просто пищевая добавка, а не основное лечение. И не забывай, что во всём нужна мера. Отметим, что мы описывали полезные свойства сырых орехов — тех, которые не прошли термическую обработку.

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