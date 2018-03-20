Постное меню: как приготовить фалафель

Фалафель — вполне постное блюдо. Бренд-шеф ресторана 15/17 bar&grill (Большой Черкасский пер., д. 15/17, стр. 1) Владимир Богожавец делится рецептом фалафеля. Рецепт совсем несложный, и его легко можно приготовить в домашних условиях.

Количество ингредиентов рассчитано на 5 порций по 7 шариков в каждой.

Ингредиенты: нут (500 г), вода (100 мл), чеснок рубленый (2 зубчика), зелень петрушки или кинзы (50 г), кориандр молотый (5 г), кумин (5 г), куркума (5 г), гвоздика молотая (5 г), перец красный молотый (5 г).

Способ приготовления:

Нут замочите на 6 часов и поставьте в холодильник. После этого прокрутите в мясорубке вместе с чесноком и зеленью. Добавьте к полученной смеси 100 мл воды, специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Затем сформируйте шарики и обжарьте во фритюре в течение 2-3 минут до образования корочки. Если фритюра нет, то можно обжарить на раскаленной сковороде, также по 2-3 минуты с каждой стороны.