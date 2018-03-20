Ещё
Постное меню: как приготовить фалафель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постное меню: как приготовить фалафель 

FashionTime 9 часов назад
Фото: FashionTime
Фалафель — вполне постное блюдо. Бренд-шеф ресторана 15/17 bar&grill (Большой Черкасский пер., д. 15/17, стр. 1) Владимир Богожавец делится рецептом фалафеля. Рецепт совсем несложный, и его легко можно приготовить в домашних условиях.
Количество ингредиентов рассчитано на 5 порций по 7 шариков в каждой.
Ингредиенты: нут (500 г), вода (100 мл), чеснок рубленый (2 зубчика), зелень петрушки или кинзы (50 г), кориандр молотый (5 г), кумин (5 г), куркума (5 г), гвоздика молотая (5 г), перец красный молотый (5 г).
Способ приготовления:
Нут замочите на 6 часов и поставьте в холодильник. После этого прокрутите в мясорубке вместе с чесноком и зеленью. Добавьте к полученной смеси 100 мл воды, специи и тщательно перемешайте до однородной массы. Затем сформируйте шарики и обжарьте во фритюре в течение 2-3 минут до образования корочки. Если фритюра нет, то можно обжарить на раскаленной сковороде, также по 2-3 минуты с каждой стороны.
FashionTime: последние новости
FashionTime представляет: бренд Leya.me Стильная битва: кому идет облегающий металлик В России презентована новая уникальная линия косметики Бепантен Derma
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение