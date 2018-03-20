10 растений, которые помогут вам победить бессонницу

Крепкий сон — основа здоровья. Для большинства взрослых 6-8 часов вполне достаточно для полноценного ночного отдыха. Но, к сожалению, в ритме больших городов (да и малых тоже) из-за стресса, частого использования различных гаджетов, кофемании, уличного шума и сбоев гормональной системы многие испытывают трудности с засыпанием, часто просыпаются посреди ночи и утром чувствуют себя разбитыми.

Травы помогут вернуть вам здоровый сон Хотите спокойно спать без искусственных и дорогих снотворных? Тогда обратитесь к силе растений. Натуральные средства веками используются в лекарственных и оздоровительных целях. «Лечит болезнь врач, но излечивает природа», — утверждал знаменитый древнегреческий целитель и философ Гиппократ. Рассмотрим же некоторые из даров природы, которые способны обеспечить хороший ночной сон.

1. Корень валерианы

Валериана — одно из самых известных лечебных средств от бессонницы. Многочисленные исследования показали, что она улучшает скорость засыпания, глубину и качество сна. Однако, чтобы достигнуть положительного результата, надо принимать это средство длительное время, так как полезные вещества в организме накапливаются постепенно, но при этом два месяца — это максимальный срок ежедневного употребления корня валерианы.

Успокаивающие свойства валерианы известны издревле

Настой: настоять в термосе 1 ст. ложку измельченных корней валерианы на стакан кипятка в течение 12 часов. Принимать перед едой три раза в день по 1 ст. ложке. Отвар: 1 ст. ложку измельченного корня валерианы залить стаканом кипятка и проварить на слабом огне 15 минут. Принимать также, как и настой.

2. Ромашка аптечная

Целебная сила ромашки аптечной используется в борьбе с бессонницей и беспокойством с древних времен. Это проверенное седативное средство можно использовать и детям, и взрослым. В ромашковом чае содержится биоактивный флавоноид апигенин, он снижает тревожность и действует в качестве успокоительного.

Ромашка обладает целебной силой

Настой: настоять в термосе сухие соцветия (4 ст. ложки на стакан кипятка) в течение 3 часов. Процедить, принимать 3-4 раза в сутки по 2 ст. ложки. Отвар: 4 ст. ложки сухих соцветий на полтора стакана кипятка, проварить на водяной бане 30 минут. Дать настояться 10 минут, процедить. Можно хранить в холодильнике не более двух суток.

3. Мята и мелисса

Чай с мятой и мелиссой хорошо помогает в достижении умиротворенного состояния, его легко найти как в аптеке, так и любом продуктовом магазине. Но если вы хотите приготовить оригинальный чай сами, то прекрасно подойдет рецепт из Марокко.

У чая с мелиссой выраженное успокоительное свойство

Чай: 2 ч. ложки сухих или несколько свежих листьев перечной мяты или мелиссы (можно смешать их в равных пропорциях) на стакан молока, вскипятить, снять с огня, накрыть посуду крышкой и оставить настаиваться, процедить и в остывший напиток добавить мёд по вкусу. Пить перед сном. О том, как вырастить мелиссу у себя на участке можно узнать в статье Мелисса — пчелиная мята. посадка, выращивание, уход.

4. Лаванда

Еще одно из известных природных средств, которое уменьшает стресс и благоприятствует глубокому сну — это лаванда. Эфирное масло этого нежного цветка обладает антидепрессивным, успокаивающим и седативным свойствами и используется в терапевтических целях на протяжении веков. Существует множество способов использования лаванды. Расслабиться помогут банные процедуры — сейчас легко можно найти в магазинах или изготовить дома лавандовые мыло и соль для ванны. Эфирное масло можно добавить в аромалампу или накапать несколько капель на края подушки. Хлопковый или льняной мешочек с высушенными цветками можно положить в шкаф с постельным бельем или под подушку.

Лаванда помогает бороться с беспокойством и эмоциональным стрессом

Чай: Лаванда отлично сочетается в чайных композициях с ромашкой и мятой, но можно приготовить и моночай — 1 ч. ложку сухих цветков залить 250 мл кипятка, накрыть крышкой, дать настояться и процедить. Такой чай повысит качество сна и поможет в лечении головных болей. Напиток: При переутомлении хорошо приготовить молоко с лавандой и мёдом — в 500 мл молока добавить 1 ст. ложку сухих цветков, помешивая довести до кипения, снять с огня и дать настояться под крышкой, процедить и добавить мёд по вкусу. Такой необычный напиток придется по душе и детям, и взрослым. Он сбалансирует настроение, освободит разум от тревожных мыслей и подарит добрые сны.

5. Душица

Душица — символ материнской любви и здоровья. Эта ароматная травка замечательно снимает нервное перенапряжение и помогает спокойно уснуть даже после тяжёлого трудового дня.

Отвар из душицы нужно принимать перед сном

Отвар: 2-3 ч. ложки измельченных сухих листьев на стакан воды, вскипятить, настоять и процедить. Пить перед сном.

6. Тимьян ползучий

Тимьян ползучий обладает выраженным снотворным действием, помогает при стрессовых состояниях, неврастении, в лечении депрессии и мигрени.

Тимьян поможет хорошо засыпать, а также избавит от стрессов

Настой: 1 ст. ложку измельченной сухой травы залить стаканом кипятка, дать настояться и процедить. Принимать трижды в день по 1-2 ст. ложки. У тимьяна много полезных свойств, поэтому сфера его применения довольна широка. Прочитав статью Чабрец, или тимьян ползучий: полезные свойства и противопоказания к применению, вы узнаете о сроках сбора этого лекарственного растения, а также с какими еще проблемами, помимо плохого сна, он помогает справиться.

7. Шалфей лекарственный

Гиппократ называл шалфей лекарственный «священной травой». Это растение успокаивающе воздействует на нервную систему, помогает бороться со стрессом, раздражительностью и повышенной нервной возбудимостью.

Отвар из шалфея успокаивает нервную систему

Отвар: 1 ст. ложку измельченных сухих листьев залить стаканом кипятка, проварить на слабом огне 10 минут, настоять и процедить. Пить по 1-2 ст. ложки три раза в день.

8. Хмель

Шишки хмеля обладают седативным действием, помогают при невралгиях и неврозах с повышенной раздражительностью. Рекомендуется спать на подушке, набитой высушенным хмелем. Настой: А для приема внутрь надо с вечера залить 1 ст. ложку измельченных шишек хмеля стаканом кипятка и настаивать ночь. Процедить, выпить утром и днем перед приемом пищи по 50 мл настойки, а вечером перед сном допить остальное. Стоит отметить, что лечение хмелем не рекомендуется мужчинам в возрасте от 30 до 45 лет.

Для хорошего сна применяют шишки хмеля

Также шишки хмеля можно положить в сито и хорошо его потрясти над широким блюдом — в него посыпется желтовато-зелёный порошок. Это лупулин, который употребляют при бессоннице, сильном нервном возбуждении и неврастении. Принимают порошок 3 раза в день по чуть-чуть, буквально на кончике ножа. Способны вернуть глубокий сон и хмелевые ванны — только не такие, как вы подумали:) Залейте стакан шишек 5 л кипятка. Дайте настояться и процедите. Вылейте настой в наполненную теплой водой ванну. Принятие такой успокаивающей ванны будет полезно перед сном.

9. Корень сельдерея

Еще в старинных лечебниках древних египтян и греков описаны его целебные свойства. В состав сельдерея входит множество полезных веществ — витамины, аминокислоты, микроэлементы, клетчатка и эфирные масла, которые способствует снижению уровня гормонов стресса в крови человека. Употребление корня сельдерея улучшает самочувствие, снимает нервное перевозбуждение и способствует мышечному расслаблению, что помогает легко уснуть.

В корне сельдерея содержатся эфирные масла, которые снижают нервное возбуждение

Настой: 30-50 г измельченного корня сельдерея положить в стеклянную или керамическую посуду и залить 1 л охлажденной кипяченой воды, закрыть крышкой, настоять в течение 8-10 часов и процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 1,5-2 часа до еды.

10. Тыква

И последнее, но не менее интересное и полезное растение, заслуживающее внимания. В мякоти тыквы находится много необходимых организму минералов, а наличие витаминов группы B благотворно влияет на центральную нервную систему и оказывает мягкое седативное действие. Вот один из простых рецептов — 200 г тыквы порезать на кусочки, на слабом огне отварить до мягкости (или запечь в духовке), слить воду, остудить, добавить мёд по вкусу и ежедневно принимать вечером по 100 г. Так же можно перед сном выпить стакан тыквенного сока с мёдом — этот напиток поможет снять напряжение, сон будет спокойный и глубокий.

Магний, содержащийся в мякоти и семенах тыквы, способствует выработке гормона мелатонина, который регулирует циклы сна и помогает заснуть

Семена тыквы — отличный источник магния, который помогает снять стресс и служит для успокоения организма. Только в одной горсти этих семян около 150 мг магния, что делает их одними из самых богатых магнием продуктов питания. Тыквенные семечки можно съесть просто так или добавить в салат, овощное рагу или творог. Конечно же, все хорошо в меру. И у проверенных годами, даже веками, лекарственных растений при превышении концентрации, индивидуальной непереносимости или сопутствующих заболеваниях возможны побочные действия. При любом признаке непереносимости прием необходимо немедленно прекратить. А какие секреты хорошего сна вы знаете? Какими природными средствами обычно пользуетесь?