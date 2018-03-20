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День без мяса. Как приготовить традиционные блюда нетрадиционным способом
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День без мяса. Как приготовить традиционные блюда нетрадиционным способом 

АиФ Ставрополье 8 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сторонники вегетарианства в разных странах мира отмечают Международный день без мяса с 1985 года. В Россию он пришёл гораздо позже — только 6 лет назад. Но тех, кто считает, что от мяса можно и нужно отказываться, становиться всё больше и у нас. Вегетарианец с 20-летним стажем Вячеслав Петраков поделился своими фирменными рецептами приготовления борща, плова, гуляша и котлет. Ни в одном из них нет мяса.
«Роль мяса в вегетарианских блюдах, как правило, играют всевозможные бобовые (фасоль, чечевица, горох, нут), грибы и некоторые виды сыра, — рассказывает Вячеслав. — Но добиться насыщенного вкуса сложнее. В обычных блюдах его создаёт мясная основа. Когда её нет, важны нюансы приготовления. К примеру, чтобы понять, как сделать борщ по-настоящему вкусным, у меня ушло несколько лет».
Борщ с фасолью
Публикация от Крымская Наталия (@krimskaja_natali) 14 Мар 2018 в 3:55 PDT  Нарезаем сыр на кубики размером 2 на 2 см. Поджариваем на сковороде нашинкованный полукольцами лук.
Добавляем сыр и томатную пасту, аккуратно перемешаваем. Готовим на среднем огне без крышки 10 минут.
В качестве гарнира — любые тушённые овощи.
Котлеты овощные
Лук мелко нарезаем. Остальные овощи трём на крупной терке.
Всё перемешиваем, добавляем небольшое количество муки для скрепления мамы, солим, перчим. Формируем котлеты, обваливаем в панировочных сухарях, жарим на небольшом количестве масла.
Готовые котлеты смазываем тёртым чесноком. В качестве гарнира — пюре, рис.
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