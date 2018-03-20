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Советы по хранению открытого вина
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Советы по хранению открытого вина 

Itsmywine.ru 6 часов назад
Фото: Itsmywine.ru
Бутылка пива — это идеальный размер для одноразового употребления. Однако любителям вина не всегда удается выпить бутылку (особенно, если это магнум) за один раз. Поэтому мы расскажем о том, как сохранить открытую бутылку вина в течение недели.
Сегодня можно найти высокотехнологичные приспособления, которые не допустят попадания кислорода в бутылку. Однако они очень дорого стоят и не каждому по карману.
Держите вино охлаждённым
Прежде, чем открыть бутылку, положите её в холодильник. Не имеет значения красное оно или белое, молодое или старое. При охлаждении молекулы вина окисляются медленнее. И если вы хотите растянуть удовольствие на несколько дней, то после того, как нальёте себе бокал, положите вино обратно в холодильник.
— Вино нужно воспринимать, как любой другой вид скоропортящихся продуктов;
— Температура в холодильнике не предназначена для длительного хранения напитка. В долгосрочной перспективе вино стоит держать при 10-15 градусах по Цельсию, это идеальная температура для его хранения;
— Чтобы избежать светового удара, следует держать вино подальше от окон и солнечного света;
— Наиболее чувствительны к свету и кислороду белые и красные лёгкие вина.
Вино будет храниться дольше, если менее подвержено действию кислорода. Поэтому, если уменьшить площадь поверхности, ваш напиток может храниться в холодильнике до двух недель. Самый простой способ сделать это — перелить вино в небольшие бутылки с пробками. Ещё одно преимущество использования маленьких тар в том, что в холодильнике они будут занимать гораздо меньше места.
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