Как приготовить грибной салат с сельдереем

Простой рецепт итальянского салата с грибами и сельдереем! Вкусно и полезно!

Ингредиенты

Оливковое масло

6 столовых ложек

шампиньоны

400 г лимон

1 шт стебли сельдерея

8 шт сладкий перец

2 шт тертый пармезан

100 г соль

по вкусу

черный молотый перец

по вкусу

петрушка

по вкусу

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Время готовки

30 мин Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Итальянская

Способ приготовления

Поджарьте в глубокой сковороде тонко нарезанные шампиньоны с 3 локами оливкового масла. Посолите и поперчите их, тушите пока вода не выпарится.

Сделайте лимонный сок и перемешайте его с оставшимся оливковым маслом и щепоткой соли и перца.

Как моно тоньше порежьте перец и сельдерей, положите их в салатницу. Положите туда грибы, сыр, порезанную петрушку. Залейте заправкой, посолите и поперчите по вкусу!

Приятного аппетита!