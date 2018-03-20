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Как приготовить грибной салат с сельдереем
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Как приготовить грибной салат с сельдереем 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: Карельские вести
Простой рецепт итальянского салата с грибами и сельдереем! Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Оливковое масло
6 столовых ложек
шампиньоны
400 г  лимон
1 шт  стебли сельдерея
8 шт  сладкий перец
2 шт  тертый пармезан
100 г  соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
петрушка
по вкусу
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Время готовки
30 мин  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
Поджарьте в глубокой сковороде тонко нарезанные шампиньоны с 3 локами оливкового масла. Посолите и поперчите их, тушите пока вода не выпарится.
Сделайте лимонный сок и перемешайте его с оставшимся оливковым маслом и щепоткой соли и перца.
Как моно тоньше порежьте перец и сельдерей, положите их в салатницу. Положите туда грибы, сыр, порезанную петрушку. Залейте заправкой, посолите и поперчите по вкусу!
Приятного аппетита!
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