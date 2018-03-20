Как приготовить грибной салат с сельдереем 

Простой рецепт итальянского салата с грибами и сельдереем! Вкусно и полезно!
Ингредиенты
Оливковое масло
6 столовых ложек
шампиньоны
400 г лимон
1 шт стебли сельдерея
8 шт сладкий перец
2 шт тертый пармезан
100 г соль
по вкусу
черный молотый перец
по вкусу
петрушка
по вкусу
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Время готовки
30 мин Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Итальянская
Способ приготовления
Поджарьте в глубокой сковороде тонко нарезанные шампиньоны с 3 локами оливкового масла. Посолите и поперчите их, тушите пока вода не выпарится.
Сделайте лимонный сок и перемешайте его с оставшимся оливковым маслом и щепоткой соли и перца.
Как моно тоньше порежьте перец и сельдерей, положите их в салатницу. Положите туда грибы, сыр, порезанную петрушку. Залейте заправкой, посолите и поперчите по вкусу!
Приятного аппетита!