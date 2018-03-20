Спаржа, морковка и никаких котлет: истории тюменцев, которые отказались от мяса и рыбы

Сегодня, 20 марта, весь мир отмечает международный День без мяса. Праздник появился еще в 1985 году, но в Тюмени о такой дате до сих пор знают немногие. Хотя приверженцев вегетарианства — хоть отбавляй. Мы поговорили с тюменцами, которые прекрасно обходятся без колбасы, шаурмы, котлет, шашлыков и всего такого прочего. И рассказываем их истории вам.

Раздарила меха и отказалась от любимых роллов

Юлия Кондинкина примкнула к сторонникам вегетарианства ровно 10 лет назад. Родственники и друзья думали, что это ненадолго, но оказались неправы.

— Началось с того, что я отказалась от мехов. Это случилось осенью 2007 года. Перед самыми морозами я открыла шкаф с зимней одеждой и почувствовала неприятный, почти трупный запах. Дублёнки и прочие кожаные вещи сразу подарила сестре. Зимой 2008-го решила стать чуть стройнее. Чтобы был дисциплинарный стимул, начала с Великого Поста. Именно тогда мне на глаза попался короткий видеоролик «Цена бифштекса». Как я рыдала тогда… Это действительно было глубочайшее потрясение. И осознание. С тех пор не ем мясо.

Юлия при каждом удобном случае стремиться выехать на природу или просто прогуляться по соседнему парку

От рыбы отказалась чуть позже, через год. Думала, не смогу жить без роллов и суши. Вздор! Любые овощи, листья салата, спаржа с рисом — вот вам те же роллы. Мне повезло: встретила мужа-вегетарианца, да и мама моя теперь почти от мяса отказалась.

Родственники сначала думали, что это ненадолго, да и сейчас временами говорят про гемоглобин, но я лишь смеюсь. Два раза в год пропиваю курс железосодержащих препаратов. Особенно они нужны зимой, когда в рационе не так много «зелёной» еды. Все продукты зелёного цвета содержат железо. Поэтому покупая фрукты, смотрю на цвет. Отказ от мяса и рыбы открыл для меня новые продукты, — нут, маш, фасоль, шпинат, руккола, горчица, корень одуванчика и листья крапивы. Теперь с осени по весну на подоконнике в ванночках растут укроп, петрушка и зелёный лук.

Овощные салаты могут выглядеть очень аппетитно. И быть очень вкусными, если знать интересные рецепты

Самая потрясающая вегетарианская еда из индийской кухни. После поездок в Непал и Индию я очень скучаю по этим вкусам. Только послушайте как звучат названия блюд: малай кофта, роти, доса, парота, бринджаль масала, пакора, алу палак, дал палак, чапатти. Вегетарианский ресторан индийской кухни — это открытая ниша для бизнеса в Тюмени. Первая приду на открытие, — заранее обещает наша собеседница.

Нашла новых друзей и увлеклась коллекционированием рецептов полезностей

Яна Афонасьевна три года назад решила избавить организм от токсинов. Но так увлеклась полезным питанием, что решила не возвращать в рацион мясо и рыбу.

— В декабре 2014 года решила найти интересные рецепты вегетарианских блюд. Попробовала приготовить кое-что, и это оказалось так вкусно, что просто не могла остановиться. Рассказала о своей затее сестре, племяннице и дочери. Дети на тот момент уже жили отдельно, но все родные поддержали меня в этом начинании.

Вегетарианцы знают столько рецептов блюд из обычной картошки, что им позавидует любой шеф-повар! Получается вкусно и очень полезно

С удивлением обнаружила, что очень многие знакомые тоже являются сторонниками вегетарианства. Появились у меня и новые приятели — из различных сообществ про здоровое питание. В нашем городе полно экомагазинов, постоянно проводятся мастер-классы по приготовлению вкусной и здоровой пищи.

Летом — настоящее раздолье для тех, кто против продуктов животного происхождения. Прилавки в продуктовых лавках буквально ломятся от ягод, фруктов и овощей

Очень давно читала Мавру Огонян: её рассуждения о питании — восхитительны. Сейчас начала перечитывать её труды по новой. Это интересно.

Нравится, что сейчас в Тюмени и других городах России можно без особого труда отыскать вегетарианские кафе, где вкусно накормят и могут поделиться дельными советами, — радуется тюменка.

Отказалась от мяса из-за проблем со здоровьем и полюбила полезные тортики

В конце 2016 года Арина Екимочева перешла на сыроедение, чтобы организм взбодрился, набрался сил, насытившись витаминами. С тех пор взамен отказа от мяса девушка приобрела отличное самочувствие. И возвращаться к прежнему рациону не собирается.

— Той зимой часто простужалась, быстро утомлялась и всё время хотела спать. Решив, что начать нужно с питания, перешла на сыроедение. Полгода ела только фрукты и овощи без термической обработки. И стала чувствовать себя гораздо лучше!

Девушка уверена: блюда из овощей могут быть очень вкусными, если знать, как это приготовить. А если хочется вкусностей — можно раздобыть полезные сладости

Мои близкие приняли новость о моем новом рационе питания спокойно, всячески меня поддерживали. Со временем от сыроедения отошла и сейчас ем всё, кроме мясных продуктов.

Отказаться от мяса тюменке оказалось не особо сложно. Без шашлыков и прочего мясного жить вполне можно, проверено!

Питаться вкусной и здоровой пищей в Тюмени сейчас — не проблема. Есть куча магазинов с правильной едой и много частных мастеров, которые запросто приготовят полезный тортик. Знаю даже девушку, которая готовит сыроедческую пиццу на заказ, — говорит Арина.

А вы когда-нибудь пробовали вычеркнуть из своего меню мясные и рыбные блюда? Или уже сделали это, как наши сегодняшние героини? Расскажите нам об этом в комментариях. Там же делитесь своими необычными гастрономическими предпочтениями. Один из наших программистов, например, обожает есть помидоры с сахаром. Но это секрет, договорились?