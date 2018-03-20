Кофе с шоколадом, сливками и букетом специй

Простой рецепт очень вкусного кофейного напитка с пряностями и сливками!

Ингредиенты

Крепкий кофе

1 стак.

шоколадный сироп

1 ст. л.

тростниковый сахар

1 щепотка

корица

1/2 палочки

гвоздика

1 шт.

анис

на кончике ножа

взбитые сливки

по вкусу

дольки апельсина и лимона

по вкусу

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Способ приготовления

1. Сделайте крепкий кофе в кофеварке.

2. Возьмите марлю и положите на нее корицу, гвоздику и семена аниса. Налейте в кофе сироп и сахар.

3. Поместите на небольшой огонь, кипятите минут 5-10, пока напиток опять не заварится.

4. Теперь вытащите марлю со специями, процедите и поровну разлейте в стаканы. Сливки и кусочки цитрусовых используйте как украшение.

Время готовки

15 мин Количество персон

1 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Индийская

Приятного аппетита!