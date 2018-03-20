Кофе с шоколадом, сливками и букетом специй 

Простой рецепт очень вкусного кофейного напитка с пряностями и сливками!
Ингредиенты
Крепкий кофе
1 стак.
шоколадный сироп
1 ст. л.
тростниковый сахар
1 щепотка
корица
1/2 палочки
гвоздика
1 шт.
анис
на кончике ножа
взбитые сливки
по вкусу
дольки апельсина и лимона
по вкусу
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Способ приготовления
1. Сделайте крепкий кофе в кофеварке.
2. Возьмите марлю и положите на нее корицу, гвоздику и семена аниса. Налейте в кофе сироп и сахар.
3. Поместите на небольшой огонь, кипятите минут 5-10, пока напиток опять не заварится.
4. Теперь вытащите марлю со специями, процедите и поровну разлейте в стаканы. Сливки и кусочки цитрусовых используйте как украшение.
Время готовки
15 мин Количество персон
1 чел Уровень сложности
Средне
Кухня
Индийская
Приятного аппетита!