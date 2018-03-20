Как выбрать качественные сосиски?

Простой обед или сытный ужин для всей семьи — в любой ситуации выручить могут сосиски.

По данным исследований Mediascope (M'Index 2017/1), 84,5% граждан России потребляли сосиски и сардельки в течение последних шести месяцев. У них в холодильнике всегда припасены продукты, которыми можно вкусно и быстро накормить близких.

Но как выбрать действительно безопасный и натуральный продукт среди обилия на полках супермаркетов? Прежде всего, стоит обратить внимание на название и состав. Многие ищут значок «ГОСТ», который означает, что продукт сделан по государственному стандарту. В нем строго регламентировано содержание жиров и белков, состав и даже запах продукта. ГОСТ утвержден всего для шести названий сосисок: «Говяжьи», «Молочные», «Сливочные», «Любительские», «Русские» и «Особые». Комбинации с другими словами не допустимы, «Сливочные особые» будут сделаны по ТУ, то есть придуманной производителем рецептуре. При этом требования ТУ не могут противоречить обязательным требованиям ГОСТов.

ГОСТ гарантирует, что в составе сосисок не будет растительного белка и минимальное количество крахмала — их добавляют, чтобы товар дошел до нужной «кондиции» и имел стойкую консистенцию. А вот при производстве «молочных» обязательно добавлять сухое или натуральное молоко, которое и придает приятный мягкий вкус.

Цвет тоже важен — он не должен быть кричаще-ярким. В ГОСТе зафиксировано: «Розовый или светло-розовый фарш, однородный, равномерно перемешан».

Упаковка может быть любой — она не влияет на вкус сосисок. В ней не должно быть много влаги, а на самих сосисках — наплыва фарша или слизи. Желательно выбирать не слишком «долгоиграющие» продукты. Оптимальный срок годности — 30 суток.

Еще один «навигатор» для потребителей — это наличие знака «К» на упаковке. Этим Знаком отмечаются товары, проверенные Российской системой качества — государственной организацией, контролирующей производителей. Эксперты Роскачества выявляют собственные, еще более жесткие, чем ГОСТ, стандарты для разных товаров — зимних курток, консервированного горошка и смартфонов. Немаловажный факт: производители и продавцы не знают о планируемой проверке и узнают об этом только по результатам.

В этом году, впервые за всю историю существования Знака, проверку Роскачества успешно прошла продукция из категории сосисок. Проверка проходила по 70 показателям: изучали состав, органолептические свойства (вкус, запах, консистенция, внешний вид), упаковку и другие параметры. Такое всеохватное исследование смогли пройти только сосиски «Дымов» молочные ГОСТ. Независимый анализ показал высокое качество ингредиентов, соответствие стандартам производства и полную безопасность — в том числе отсутствие красителей, консервантов и крахмала.