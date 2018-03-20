ЧТо едят на завтрак в разных странах мира 

Завтрак, вне зависимости от страны, принято считать главным дневным приемом пищи и основным источником энергии для заряда дневной активности. Этот подход разделяют практически в любой стране мира, но дальше, как правило, начинаются культурные и вкусовые различия.
Вопрос состава завтрака в разных странах и поиска идеального варианта стал настоящим гастрономическим проектом для Виктории Филпот. В своих путешествиях она очень часто задалась вопросом: с каких блюд начинается день в разных странах?
В какой-то момент времени при участии друзей из разных уголков планеты она начала собирать коллекцию снимков, на которых запечатлены завтраки мира. В конечном варианте у нее получился своего рода гастрономический путеводитель, состоящий из фотографий завтраков стран мира и краткого описания блюд.
Завтрак в Мексике
Завтрак в Шотландии
Завтрак в Дании
Завтрак в Корее
Завтрак в Америке
Завтрак в Боливии
Завтрак на Багамах
Завтрак в Италии
Завтрак в Таиланде
Завтрак в Ирландии
Завтрак в Перу
Завтрак в Индии
Завтрак в Англии