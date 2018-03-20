Как приготовить ризотто в домашних условиях

Ризотто — один из кулинарных рецептов из Северной Италии. Мы предлагаем вам простой рецепт этого блюда из риса горошком! Очень легкое и полезное блюдо!

Уровень сложности

Средне

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Подготовка:15 минут

Общее время: 30 минут

Количество: 4 порции

Ингредиенты:

400 мл куриного бульона

300 мл + 2 ст. ложки воды

450 г замороженного горошка

1 ст. ложка оливкового масла

2 ст. риса

1/2 ст. тертого сыра пармезан + нарезанный овощечисткой для украшения

Способ приготовления

1 В кастрюле доведите до кипения бульон и 300 мл воды.

2 В микроволновке подогрейте горошек и 2 ст. ложки воды 4 минуты. В блендере взбейте в пюреобразную массу 1,5 ст. горошка и 1/4 ст. горячей смеси бульона с водой.

3 Перемешайте оливковое масло и рис. Готовьте в микроволновке, не накрывая крышкой, 1 минуту. Залейте оставшуюся горячую смесь куриного бульона с водой, накройте крышкой и готовьте 10 минут, перемешав 1 раз.

4 Положите гороховое пюре, накройте крышкой и готовьте на средней мощности 8 минут, пока большая часть жидкости не впитается. Добавьте пармезан, оставшийся горошек, посолите и поперчите свежемолотым черным перцем.

5 В конце украсьте сыром пармезан.

В каждой порции: 590 калорий, 20 г белка, 106 г углеводов, 7 г жира, 8 мг холестерина.