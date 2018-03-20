Как приготовить ризотто в домашних условиях 

Ризотто — один из кулинарных рецептов из Северной Италии. Мы предлагаем вам простой рецепт этого блюда из риса горошком! Очень легкое и полезное блюдо!
Уровень сложности
Средне
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Подготовка:15 минут
Общее время: 30 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты:
400 мл куриного бульона
300 мл + 2 ст. ложки воды
450 г замороженного горошка
1 ст. ложка оливкового масла
2 ст. риса
1/2 ст. тертого сыра пармезан + нарезанный овощечисткой для украшения
Способ приготовления
1 В кастрюле доведите до кипения бульон и 300 мл воды.
2 В микроволновке подогрейте горошек и 2 ст. ложки воды 4 минуты. В блендере взбейте в пюреобразную массу 1,5 ст. горошка и 1/4 ст. горячей смеси бульона с водой.
3 Перемешайте оливковое масло и рис. Готовьте в микроволновке, не накрывая крышкой, 1 минуту. Залейте оставшуюся горячую смесь куриного бульона с водой, накройте крышкой и готовьте 10 минут, перемешав 1 раз.
4 Положите гороховое пюре, накройте крышкой и готовьте на средней мощности 8 минут, пока большая часть жидкости не впитается. Добавьте пармезан, оставшийся горошек, посолите и поперчите свежемолотым черным перцем.
5 В конце украсьте сыром пармезан.
В каждой порции: 590 калорий, 20 г белка, 106 г углеводов, 7 г жира, 8 мг холестерина.