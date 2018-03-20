Диета от Ксении Бородиной 

Ксения Бородина покоряет своих фанатов прекрасной фигурой и отличным внешним видом. Она не скрывает того, что следует простым правилам и соблюдает диету. МедикФорум узнал секреты Ксении Бородиной. Итак, основное правило — только здоровое питание! Большую часть рациона должны составлять овощи, фрукты и свежие морепродукты. Сочетание этих продуктов, тем более, если они имеются в достаточном количестве, позволяет обеспечивать суточную потребность во всех питательных веществах и витаминах. Некоторые моменты, из тех, которым она следует, пришли к ней в голову после прочтения руководства по раздельному питанию, — так, например, Ксения не советует есть в один прием белковые продукты и пищу с высоким содержанием углеводов (например, сладкое), потому что такое сочетание желудок воспринимает хуже и в организме откладываются токсины. Конечно же, под запрет попадает любая еда, принятая после 6-7 часов вечера, мясо и другие высококалорийные продукты — только в небольших количествах, а сладкое — исключительно по праздникам. При этом важно знать, что сахар поступает наш организм не только с кондитерскими изделиями, но еще и с соками, алкоголем и дешевым растворимым кофе в пакетиках. Именно по этой причине важно правильно питаться, по крайней мере, тогда, когда это возможно. Вот из таких несложных правил и состоит диета Ксении Бородиной. Согласитесь, в этих рекомендациях по питанию нет ничего сверхъестественного и трудного. Берите рекомендации звезды на вооружение и будьте прекрасны Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.