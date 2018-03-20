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РФ в январе увеличила ввоз пальмового масла на 28%
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РФ в январе увеличила ввоз пальмового масла на 28% 

Прайм 4 часа назад
Россия в январе 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 72,7 тысячи тонн, следует из материалов Росстата.
По сравнению с декабрем 2017 года импорт пальмового масла в январе снизился на 43,7%. Ввоз в страну кокосового, пальмоядрового масел, масла бабассу и их фракций за месяц сократился вдвое в годовом выражении — до 4 тысяч тонн. В месячном выражении импорт снизился в 2,1 раза.
Импорт подсолнечного, сафлорового, хлопкового масел и их фракций в январе вырос на 21,2% — до 900 тонн. По сравнению с декабрем 2017 года показатель снизился в 4 раза.
По данным Росстата, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2017 году увеличился на 0,7% по сравнению с 2016 годом — до 891 тысячи тонн. Минсельхоз?РФ неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Министерство также выступало за ужесточение ответственности за нарушение техрегламентов по производству молочной продукции? вплоть до уголовной.
В феврале 2017 года Минсельхоз представил проект изменений в техрегламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Министерство хочет запретить использование молочных терминов при маркировке продукции с растительными жирами. Предлагается также указывать на продукте полный перечень ингредиентов-заменителей молочного жира и размещать данные о содержании в продукте растительных масел.
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