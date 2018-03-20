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Травяной чай для похудания
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Травяной чай для похудания 

МедикФорум 4 часа назад
Фото: МедикФорум
Стремясь сбросить лишние килограммы, люди стараются использовать не только общеизвестные рецепты, но и средства народной медицины. Травяные чаи очищают кишечник и приглушают аппетит, что несомненно поможет в сгонке веса. Также, он сможет поправить пошатнувшееся здоровье человека. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что для начала вам стоит попробовать чай с ежевикой. Понадобится 90 г ежевичных листьев, по 8 г берёзы и мать-и-мачехи. Всё нужно смешать и отчерпнуть чайную ложку из данного сырья. Залейте его кипятком и подождите, пока он остынет. Такой напиток стоит принимать несколько раз в сутки. Затем следует приготовить чай с рябиной. Для этого потребуется 8 сушёных ягод этого растения и по 4 части листьев крапивы и шиповника. Берём две ч. ложки этого сбора и половину литра горячей воды. Закройте отвар крышкой на 5 часов. После, процедите напиток и поделите на пару частей. Выпейте его в течение дня. Интересно будет выпить чай с фенхелем. Нужно иметь мяту, семена петрушки, корень одуванчика и коры крушины. Последнего растения нужно чуть больше, а остальных ингредиентов примерно поровну. Возьмите 1 целую ложечку сборных трав и залейте кипятком. Необходимо подождать, чтобы он настоялся около 20 минут, затем разделите на 2 части и процедите. Пейте строго днём и вечером. Полезные травы помогут поправить здоровье и избавиться от наболевшей проблемы. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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