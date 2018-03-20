Сливочный суп с шампиньонами

Ароматный сливочный зимний супчик с вкуснейшими шампиньонами, сваренный на курином бульоне с нежным сливочным вкусом и запахом!

Ингредиенты

Куриный бульон

750 мл оливковое масло

3 ст. л.

шампиньоны

600 г соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

чеснок

1 зубчик

мука

2 ст. л.

молоко

250 мл сливки

60 мл Рекомендуем к прочтению:

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Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Способ приготовления

Подогрейте масло в средней кастрюле. Нарежьте шампиньоны и тушите их до золотистого цвета. Измельчите чеснок в чеснокодавке и добавьте к шампиньонам. Посолите и поперчите по вкусу.

Залейте бульон и варите около 15 минут на среднем огне.

Подождите пока закипит. Разведите муку в молоке и залейте в суп вместе со сливками. Перемешивайте, пока суп снова хорошо не прогреется и не начнет густеть. Разлейте по тарелкам. Перед подачей посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!