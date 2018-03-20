Сливочный суп с шампиньонами 

Ароматный сливочный зимний супчик с вкуснейшими шампиньонами, сваренный на курином бульоне с нежным сливочным вкусом и запахом!
Ингредиенты
Куриный бульон
750 мл оливковое масло
3 ст. л.
шампиньоны
600 г соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
чеснок
1 зубчик
мука
2 ст. л.
молоко
250 мл сливки
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Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Способ приготовления
Подогрейте масло в средней кастрюле. Нарежьте шампиньоны и тушите их до золотистого цвета. Измельчите чеснок в чеснокодавке и добавьте к шампиньонам. Посолите и поперчите по вкусу.
Залейте бульон и варите около 15 минут на среднем огне.
Подождите пока закипит. Разведите муку в молоке и залейте в суп вместе со сливками. Перемешивайте, пока суп снова хорошо не прогреется и не начнет густеть. Разлейте по тарелкам. Перед подачей посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!