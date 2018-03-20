Ещё
Природный антибиотик в народной медицине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Природный антибиотик в народной медицине 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
При различных острых или хронических заболеваниях существуют виды растений и трав, которые обеспечивают эффективную защиту и лечение благодаря антибиотическому эффекту. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что тимьян, орегано, ромашка и шалфей могут обеспечить защиту организму. Благодаря эфирным маслам тимол и карвакрол, содержащиеся в тимьяне, обладает не только сильным антибактериальным, но и противовирусным действием. Тимьян является спазмолитическим растением и оказывает пищеварительное стимулирующее действие. Орегано имеет почти такой же эффект. Ромашка обладает противомикробным и токсиннейтрализующим действием. Шалфей — еще одна полезная трава с антибактериальным действием. Он чаще всего используется при инфекциях горла и полости рта. Данную целебную траву можно использовать двумя способами — в виде чая или сжатого сока. Другие растительные противомикробные продукты — лук и чеснок. Луи Пастер обнаружил, что чеснок обладает антибиотическим действием и также полезен при грибковых инфекциях. Его основной ингредиент, аллицин, относится к одному из самых обширных антибиотиков в растительном мире. Данное вещество может помочь при различных инфекциях, включая бронхит, грипп и синусит. В отношении чеснока, лук, также содержат подобные активные ингредиенты и обладает схожими свойствами, но не так сильно, как чеснок. Не стоит забывать о красной чернике. Это в основном помогает при мочевых инфекциях и проблемах с мочевым пузырем. Клюква предотвращает наслоение бактерий к зубам и обеспечивает очень хорошую профилактику зубных камней. Вы можете съесть их как свежие, так и сушеные или выпить в виде сока. Используйте травы и растения из природы, они дадут здоровье! Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
МедикФорум: последние новости
Учёные: Оливковое масло может оказаться смертельно опасным Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих Вегетарианский фастфуд может быть еще вреднее мясного
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение