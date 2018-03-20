Ещё
Лавровый лист — источник железа и витаминов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лавровый лист — источник железа и витаминов 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Лавровый лист — ароматическая специя, используемая в кухнях по всему миру. Данное растение относится к семейству лавровых и родиной принято считать Азию. Эллиптические листья твердые и тонкие. После высыхания наиболее широко используемой частью растения является листок, хотя плоды также являются ароматными и полезными. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что древние греки и римляне считали лавровые листья символом мудрости, мира и защиты. В наше время они известны как важная специя, приносящая к блюдам важные растительные соединения, минералы и витамины, которые полезны для здоровья человека. В горячей воде, сухой лавровый лист способен выделять мирцен, лимонен, нонал, метилкекилол, альфа-токоферол, ацетат гераниола и другие полезные вещества. Эти соединения обладают сильными антисептическими и антиоксидантными свойствами, способствуют хорошему пищеварению. Листья являются прекрасным источником аскорбиновой кислоты, известной как витамин С — мощный антиоксидант и иммуностимулятор с лечебным и противовирусным эффектом. Высокое содержание витамина А всего 10 г содержит более 20% необходимой дневной потребности. В дополнение к мощному антиоксидантному действию, витамин А также необходим для хорошего зрения. Считается, что данный витамин обладает противораковым свойством — он улучшает защиту легочной ткани и полости рта от развития опухолевых образований. Такие вещества, как ниацин, пиридоксин, рибофлавин и пантотеновая кислота способны нести важную роль в ферментативном синтезе, функциях нервной системы и регулировании метаболизма. Лавровый лист — отличный источник минералов — медь, калий, кальций, марганец, цинк и магний. Калий является важным ингредиентом в функции клеток и тела, поддерживает сердечный ритм и контролирует артериальное давление. Марганец и медь являются кофакторами для антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. Железо является наиболее распространенным: на 10 г сухой массы лавровый лист содержит около 4,3 мг железа, что составляет более 50% от требуемой суточной дозы. Железо имеет важное значение для продуцирования эритроцитов и адекватного распределения кислорода, и питательных веществ из крови. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
МедикФорум: последние новости
Учёные: Оливковое масло может оказаться смертельно опасным Открыт простой способ быстрее избавляться от жира Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение