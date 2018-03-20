Лавровый лист — источник железа и витаминов

Лавровый лист — ароматическая специя, используемая в кухнях по всему миру. Данное растение относится к семейству лавровых и родиной принято считать Азию. Эллиптические листья твердые и тонкие. После высыхания наиболее широко используемой частью растения является листок, хотя плоды также являются ароматными и полезными. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что древние греки и римляне считали лавровые листья символом мудрости, мира и защиты. В наше время они известны как важная специя, приносящая к блюдам важные растительные соединения, минералы и витамины, которые полезны для здоровья человека. В горячей воде, сухой лавровый лист способен выделять мирцен, лимонен, нонал, метилкекилол, альфа-токоферол, ацетат гераниола и другие полезные вещества. Эти соединения обладают сильными антисептическими и антиоксидантными свойствами, способствуют хорошему пищеварению. Листья являются прекрасным источником аскорбиновой кислоты, известной как витамин С — мощный антиоксидант и иммуностимулятор с лечебным и противовирусным эффектом. Высокое содержание витамина А всего 10 г содержит более 20% необходимой дневной потребности. В дополнение к мощному антиоксидантному действию, витамин А также необходим для хорошего зрения. Считается, что данный витамин обладает противораковым свойством — он улучшает защиту легочной ткани и полости рта от развития опухолевых образований. Такие вещества, как ниацин, пиридоксин, рибофлавин и пантотеновая кислота способны нести важную роль в ферментативном синтезе, функциях нервной системы и регулировании метаболизма. Лавровый лист — отличный источник минералов — медь, калий, кальций, марганец, цинк и магний. Калий является важным ингредиентом в функции клеток и тела, поддерживает сердечный ритм и контролирует артериальное давление. Марганец и медь являются кофакторами для антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы. Железо является наиболее распространенным: на 10 г сухой массы лавровый лист содержит около 4,3 мг железа, что составляет более 50% от требуемой суточной дозы. Железо имеет важное значение для продуцирования эритроцитов и адекватного распределения кислорода, и питательных веществ из крови. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.