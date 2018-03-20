Овощной шашлык 

Овощи на гриле на шпажках!
Уровень сложности
Средне
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Способ приготовления
Количество: 8 порций
Приготовьте гриль. Порежьте 4 болгарских перца оранжевого, красного и/или желтого цвета на кубики. Возьмите 2 сладкие луковицы и порежьте их на 8 частей каждую, затем кусочки разрежьте пополам. Наденьте овощи на шпажки, сбрызните оливковым маслом (2 ст. ложки), посолите и поперчите черным перцем грубого помола по вкусу. Готовьте на гриле под крышкой 10 минут, переворачивая.
Приятного аппетита!