Овощной шашлык

Овощи на гриле на шпажках!

Уровень сложности

Средне

Рекомендуем к прочтению:

Сливы в портвейне

Коробочка-меренга с Амаретто-кремом и фруктами

Яблочный пай Персиковый десерт

Способ приготовления

Количество: 8 порций

Приготовьте гриль. Порежьте 4 болгарских перца оранжевого, красного и/или желтого цвета на кубики. Возьмите 2 сладкие луковицы и порежьте их на 8 частей каждую, затем кусочки разрежьте пополам. Наденьте овощи на шпажки, сбрызните оливковым маслом (2 ст. ложки), посолите и поперчите черным перцем грубого помола по вкусу. Готовьте на гриле под крышкой 10 минут, переворачивая.

Приятного аппетита!