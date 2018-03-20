Рецепт дня: Цыпленок табака

Sobesednik.ru предлагает сегодня приготовить легендарное блюдо — цыпленка табака.

Что понадобится:

— цыпленок весом 400–500 граммов

— 1 помидор

— 2 головки репчатого лука

— несколько зубчиков чеснока

— соль

— свежемолотый черный перец

— молотая гвоздика по вкусу

— кинза, лаваш, овощи, оливки, вино — для подачи.

Как готовить:

Вымойте и обсушите цыпленка, натрите его смесью соли, перца и гвоздики. Разрежьте грудку и разверните тушку, максимально распластав ее. Мелко нарубите лук и помидор, с которого предварительно нужно снять кожуру, пропустите через пресс чеснок, смешайте, обмажьте этим соусом цыпленка и оставьте на 2–3 часа мариноваться. Разогрейте в сковороде пару ложек топленого масла, обжарьте цыпленка сначала со стороны кожи, переверните, зарумяньте с другой стороны, убавьте огонь и доведите до готовности под гнетом.