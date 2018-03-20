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Рецепт дня: Цыпленок табака
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Рецепт дня: Цыпленок табака 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает сегодня приготовить легендарное блюдо — цыпленка табака.
Что понадобится:
— цыпленок весом 400–500 граммов
— 1 помидор
— 2 головки репчатого лука
— несколько зубчиков чеснока
— соль
— свежемолотый черный перец
— молотая гвоздика по вкусу
— кинза, лаваш, овощи, оливки, вино — для подачи.
Как готовить:
Вымойте и обсушите цыпленка, натрите его смесью соли, перца и гвоздики. Разрежьте грудку и разверните тушку, максимально распластав ее. Мелко нарубите лук и помидор, с которого предварительно нужно снять кожуру, пропустите через пресс чеснок, смешайте, обмажьте этим соусом цыпленка и оставьте на 2–3 часа мариноваться. Разогрейте в сковороде пару ложек топленого масла, обжарьте цыпленка сначала со стороны кожи, переверните, зарумяньте с другой стороны, убавьте огонь и доведите до готовности под гнетом.
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