Праздничный стол на Навруз: традиции Таджикистана

Время весны. В странах Содружества встречают Навруз — новый год по солнечному календарю. В Таджикистане в каждом доме накрывают столы и ждут гостей, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова.

В дни Навруза хозяйки соревнуются, кто соберет лучший стол. «Традиции украшать праздничный стол на Навруз в нашей семье передаются из поколения в поколение. Украшать праздничный стол меня учила мама, это первый стол, который я украсила самостоятельно», — говорит жительница Душанбе Нилуфар Набиева.

Суманак — главное блюдо. Его готовят из воды, муки и пророщенных зерен пшеницы. Сопровождается приготовление песнями и танцами.

«По традиции во время приготовления суманака мы в казан должны добавить небольшие камни. Издревле считалось, что найти такой камушек в своей тарелке — к хорошим предзнаменованиям», — говорит жительница Душанбе Рисолат Косимова.

Каждое блюдо имеет смысл. Суманак — символ достатка, себ — яблоки, красота и здоровье, растение сипанд символизирует очищение, оберегает от сглаза, лепешки и молоко — символ возрождения. Сам праздничный стол таджики называют «хафт син».

«Украшенные рисунками тарелки попали в Иран с территории Китая и получили название «чини», что значит «китайский». Само слово «чини» со временем преобразовалось в «сини» — «поднос». В те времена на Навруз на этих подносах раскладывали фрукты, сладости и другие блюда в количестве семи наименований, все это выставлялось на праздничный стол», — поясняет житель Душанбе Чунайдулло Хочаев. Считается, если в праздничные дни съесть все семь блюд, это придаст силы духа на целый год. Также в Навруз принято веселиться от души, чтобы привлечь счастье и удачу. Кроме Таджикистана, Навруз отмечают и в других странах Центральной Азии, а также в Азербайджане, Турции, Иране, Афганистане и России. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM