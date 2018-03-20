Чай с мятой и кедровыми орешками

Ингредиенты

Качественный черный чай по вкусу

мята

3-4 веточки

мед 2-3 ст. л.

очищенные кедровые орехи

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Кексы к чаю Способ приготовления

Помойте листья мяты и положите в чайник. Добавьте заварку или заваривайте чай и мяту отдельно. Заварите чай и дайте ему немного постоять. После этого положите туда мед и помешайте. Разлейте готовый мятный чай в прозрачные чашки, оставив до верха пару сантиметров. Насыпьте в каждую чашку кедровые орешки и подавайте.

Время готовки

15 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Арабская