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Чай с мятой и кедровыми орешками
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Чай с мятой и кедровыми орешками 

Карельские вести 11 часов назад
Фото: Карельские вести
Ингредиенты
Качественный черный чай  по вкусу
мята
3-4 веточки
мед  2-3 ст. л.
очищенные кедровые орехи
80 г  Рекомендуем к прочтению:
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Помойте листья мяты и положите в чайник. Добавьте заварку или заваривайте чай и мяту отдельно. Заварите чай и дайте ему немного постоять. После этого положите туда мед и помешайте. Разлейте готовый мятный чай в прозрачные чашки, оставив до верха пару сантиметров. Насыпьте в каждую чашку кедровые орешки и подавайте.
Время готовки
15 мин  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Арабская
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