Чай с мятой и кедровыми орешками 

Ингредиенты
Качественный черный чай по вкусу
мята
3-4 веточки
мед 2-3 ст. л.
очищенные кедровые орехи
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Кексы к чаю Способ приготовления
Помойте листья мяты и положите в чайник. Добавьте заварку или заваривайте чай и мяту отдельно. Заварите чай и дайте ему немного постоять. После этого положите туда мед и помешайте. Разлейте готовый мятный чай в прозрачные чашки, оставив до верха пару сантиметров. Насыпьте в каждую чашку кедровые орешки и подавайте.
Время готовки
15 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Арабская