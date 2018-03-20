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Вино и украинская кухня: лучшие гастрономические пары
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Вино и украинская кухня: лучшие гастрономические пары 

Itsmywine.ru 10 часов назад
Фото: Itsmywine.ru
Вино и украинская кухня: лучшие гастрономические парыРассказывает шеф-сомелье ресторана «Шинок» Андрей КутьяновБытует мнение, что национальная украинская кухня сочетается только с теми напитками, что покрепче: самогон, горилка, настойки и другие. Но я разрушу этот стереотип и расскажу об украинских гастрономических парах. Форшмак — холодная закуска с ярко выраженным кисловато-пикантным вкусом, поэтому рекомендую подавать полусухой немецкий или австрийский рислинг, поскольку он обладает как кислинкой, так ещё и приятной сладостью, что гармонично уравновешивает вкус форшмака. Жульен из белых грибов отлично сочетается с белыми сухими винами, например, отлично подойдет шардоне, совиньон блан или же молодой пино нуар. К вареникам по-закарпатски с грибным соусом и сыром, я бы порекомендовал легкое красное вино с высокой кислотностью и слабой танинностью. Таковым является базовое кьянти — сочное, молодое, без дуба. К котлете по-киевски из куриной грудки в хлебной панировке с картофелем пай отличной парой станут как белые выдержанные вина, например, шардоне, так и вина, выполненные в фруктовом стиле: кьянти классика или новосветский пино нуар. Жареная утка — блюдо вкусное и невероятно популярное на Украине. В ресторане «Шинок» утку готовят с травами и чесноком, которая отлично гармонирует с красными винами из Роны. Они, в свою очередь, смогут составить удачную пару блюду и подчеркнут его пряный вкус. Ну а если в качестве десерта вы выбрали сладкие вареники с вишней под малиновым соусом, то здесь будут уместны более ароматные десертные вина типа речото или вина из винограда эким кара.
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