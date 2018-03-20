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Алена Долецкая почувствовала вкус весны
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Алена Долецкая почувствовала вкус весны 

7 Дней 10 часов назад
Фото: 7 Дней
В марте 2018 года состоялась презентация четырех выразительных вкусов бренда IQOS, продукция которого уже продается в 30 странах мира и, к радости поклонников компании, наконец, появилась и в российских магазинах.
Вслед за презентацией состоялась закрытая вечеринка, где под музыку DJ Кирилла Нагиева собрались звездные гости. Среди них — известный журналист Алена Долецкая, которая как никто чувствует вкус новых веяний и харизматичный кулинарный виртуоз, шеф-повар Виталий Истомин, который не только знает, какие вкусы будут в тренде в этом сезоне, но и умеет их создавать.
Кульминацией вечера стало приготовление и дегустация тайского ролл-мороженого. Чтобы продемонстрировать всю глубину и разнообразие вкусовых сочетаний в новинках, специально обученные повара миксовали свежие фрукты и пряности на ледяной доске, а затем скручивали основу в трубочки, которые буквально таяли во рту у гостей, находящихся в восторге от необычного вкуса холодного десерта.
Кстати, рецепты мороженого были разработаны специально под каждую из четырех новинок, которые даруют пользователям не только более насыщенный классический вкус и широкую палитру вдохновляющих сочетаний, но и больше выбора, цвета, свободы, личного комфорта и новых потрясающих открытий без дыма и пепла.
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