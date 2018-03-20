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Летний салат из грейпфрутов и апельсинов с рукколой
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Летний салат из грейпфрутов и апельсинов с рукколой 

Карельские вести 10 часов назад
Простой рецепт освежающего салата из цитрусов, зелени, фундука и граната!
Ингредиенты
Руккола
150 г  грейпфруты
2 шт  апельсины
2 шт  жареный фундук
100 г  гранатовые зерна
150 г  пармезан
50 г  дижонская горчица
0,5 ч. л.
апельсиновый сок  60 мл  белый винный уксус
1 ст. л.
оливковое масло
60 мл  соль
0,5 ч. л.
черный молотый перец
0,25 ч. л.
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин  Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Порежьте фундук. Отрежьте верхушки и низ у цитрусов. Затем снимите кожуру. Вырежьте дольки между мембранами. Мелко натрите сыр.
Для заправки перемешайте горчицу, апельсиновый сок и уксус, потом добавьте масло и взбейте венчиком. Посолите и поперчите о вкусу.
Положите в блюдо рукколу, залейте заправкой. Разложите по тарелкам, сверху положите цитрусы. Посыпьте орехами, гранатовыми зернами и пармезаном.
Приятного аппетита!
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