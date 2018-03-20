Летний салат из грейпфрутов и апельсинов с рукколой

Простой рецепт освежающего салата из цитрусов, зелени, фундука и граната!

Ингредиенты

Руккола

150 г грейпфруты

2 шт апельсины

2 шт жареный фундук

100 г гранатовые зерна

150 г пармезан

50 г дижонская горчица

0,5 ч. л.

апельсиновый сок 60 мл белый винный уксус

1 ст. л.

оливковое масло

60 мл соль

0,5 ч. л.

черный молотый перец

0,25 ч. л.

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Способ приготовления

Время готовки

30 мин Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Порежьте фундук. Отрежьте верхушки и низ у цитрусов. Затем снимите кожуру. Вырежьте дольки между мембранами. Мелко натрите сыр.

Для заправки перемешайте горчицу, апельсиновый сок и уксус, потом добавьте масло и взбейте венчиком. Посолите и поперчите о вкусу.

Положите в блюдо рукколу, залейте заправкой. Разложите по тарелкам, сверху положите цитрусы. Посыпьте орехами, гранатовыми зернами и пармезаном.

Приятного аппетита!