Летний салат из грейпфрутов и апельсинов с рукколой 

Простой рецепт освежающего салата из цитрусов, зелени, фундука и граната!
Ингредиенты
Руккола
150 г грейпфруты
2 шт апельсины
2 шт жареный фундук
100 г гранатовые зерна
150 г пармезан
50 г дижонская горчица
0,5 ч. л.
апельсиновый сок 60 мл белый винный уксус
1 ст. л.
оливковое масло
60 мл соль
0,5 ч. л.
черный молотый перец
0,25 ч. л.
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин Количество персон
2 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Порежьте фундук. Отрежьте верхушки и низ у цитрусов. Затем снимите кожуру. Вырежьте дольки между мембранами. Мелко натрите сыр.
Для заправки перемешайте горчицу, апельсиновый сок и уксус, потом добавьте масло и взбейте венчиком. Посолите и поперчите о вкусу.
Положите в блюдо рукколу, залейте заправкой. Разложите по тарелкам, сверху положите цитрусы. Посыпьте орехами, гранатовыми зернами и пармезаном.
Приятного аппетита!