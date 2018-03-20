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Какую муку не допустят к продаже?
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Какую муку не допустят к продаже? 

Парламентская газета 10 часов назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
Многочисленные исследования муки системами контроля качества «Роскачество» и «Росконтроль» не раз выявляли серьёзные нарушения в отобранных на экспертизу образцах муки. Так, по результатам лабораторных исследований, мука как пищевой продукт не отвечала основным органолептическим требованиям, не соответствовала стандарту по своим хлебопекарным свойствам, а в некоторых случаях была заражена вредителями, поэтому её производство должно быть достаточно жёстко регламентировано.
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