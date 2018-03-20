Польза красной фасоли для сердечно-сосудистой системы

Красная фасоль известна многим, благодаря превосходному насыщенному вкусу и доступности. Она была известна ещё со времён Древней Индии и до наших дней осталась популярным и покупаемым продуктом. Именно из фасоли, в организм человека поступает множество полезных элементов, особенно белков и углеводов. Диетологи рассказали сайту МедикФорум, что пищевую ценность красной фасоли можно приравнять к мясным изделиям. Фасоль нормализует метаболизм во всех системах органов и тканях организма человека. В плодах бобового растения содержится огромное количество витаминов. С помощью них кожа, волосы и всегда остаются здоровыми ногти. Отдельное внимание фасоль заслуживает благодаря огромному содержанию в себе аминокислот, магния, калия, кальция, клетчатки, белка и омега-3 кислот. Поэтому, блюда из фасоли низкокалорийные и одновременно сытные. Они же помогают людям в похудении и профилактике заболеваний сердца и сосудов. Также в состав бобовых входят растворимые волокна, снижающие уровень плохого холестерина, что необходимо любому человеку для нормальной работы сердца. Не стоит забывать и о фолиевой кислоте, которая также содержится в любых бобовых растениях. Недостаток этой кислоты приводит к повреждению сосудов, атеросклерозу, гипертонии. Даже термически обработанная и консервированная фасоль сохраняет в себе всю свою пользу (около 70% витаминов и до 85% минеральных элементов), поэтому найти красную фасоль на полках магазинов и использовать ее в пищу для блага здоровья доступно и легко. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.