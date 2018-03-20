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Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Китай по итогам 2017 года увеличился на треть
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Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Китай по итогам 2017 года увеличился на треть 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Астана, 20 марта /Синьхуа/ — Экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции в Китай по итогам 2017 года увеличился на 34 проц. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев.
"Впервые экспортировано 7,7 тыс. тонн соевых бобов, в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 2,7 раза увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур", — сказал А. Евниев на заседании правительства Казахстана.
В 2017 году экспорт казахстанской сельхозпродукции и продуктов ее переработки увеличился на 12,5 проц, с 2 млрд 123,9 млн до 2 млрд 388,5 млн долларов. —0—
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