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Капустный салат
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Капустный салат 

Kitchenmag 2 часа назад
Фото: ШколаЖизни.ру
Мелко нашинковать 2 вида капусты.
Морковь очистить и натереть на терке.
Выложить овощи в салатник.
Далее приготовить заправку. Для этого смешать растительное масло с лимонным соком, солью и перцем.
Полить заправкой салат и перемешать.
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