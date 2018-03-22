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Капустный салат
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Капустный салат
Kitchenmag
2 часа назад
Фото:
ШколаЖизни.ру
Женский форум
Мелко нашинковать 2 вида капусты.
Морковь очистить и натереть на терке.
Выложить овощи в салатник.
Далее приготовить заправку. Для этого смешать растительное масло с лимонным соком, солью и перцем.
Полить заправкой салат и перемешать.
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