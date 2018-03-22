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Свекольные равиоли с овощами
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Свекольные равиоли с овощами 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
постное тесто — 50 г  грибная икра — 50 г  свекольный сок — 15 г  соус из шпината — 20 г  соус из печеного корня сельдерея с тыквой — 20 г  Для приготовления грибной икры:
шампиньоны — 100 г  лук репчатый — 20 г  петрушка — 10 г  соль — 2 г  перец черный молотый — 1 г  Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы.
Приготовление:
В просеянную муку добавить щепотку соли и тонкой струйкой влить сок из свеклы. Замесить мягкое эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Дать тесту отдохнуть минут десять. Отрезать кусочек теста, раскатать его в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Добавить готовую начинку — грибную икру — и слепить равиоли (5 штук). Готовые равиоли отварить в подсоленной воде до готовности и выложить на тарелку. Украсить каплями соуса из шпината и корня сельдерея.
Приятного аппетита!
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