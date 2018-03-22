Свекольные равиоли с овощами

Вам понадобится:

постное тесто — 50 г грибная икра — 50 г свекольный сок — 15 г соус из шпината — 20 г соус из печеного корня сельдерея с тыквой — 20 г Для приготовления грибной икры:

шампиньоны — 100 г лук репчатый — 20 г петрушка — 10 г соль — 2 г перец черный молотый — 1 г Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы.

Приготовление:

В просеянную муку добавить щепотку соли и тонкой струйкой влить сок из свеклы. Замесить мягкое эластичное тесто, которое не должно липнуть к рукам. Дать тесту отдохнуть минут десять. Отрезать кусочек теста, раскатать его в тонкий пласт толщиной 2-3 мм. Добавить готовую начинку — грибную икру — и слепить равиоли (5 штук). Готовые равиоли отварить в подсоленной воде до готовности и выложить на тарелку. Украсить каплями соуса из шпината и корня сельдерея.

Приятного аппетита!