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Теплый салат с овощами и киноа
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Теплый салат с овощами и киноа 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
кабачок — 40 г  баклажан — 40 г  перец болгарский — 40 г  помидор — 50 г  редис красный — 15 г  томаты черри — 20 г  листья салата романо — 20 г  Для приготовления грибной икры:
шампиньоны — 100 г  лук репчатый — 20 г  петрушка — 10 г  соль — 2 г  перец черный молотый — 1 г  Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы и довести до вкуса.
Для соуса из петрушки:
петрушка — 40 г  орехи кедровые — 3 г  соль — 2 г  сахар — 3 г  масло растительное — 50 г  Все ингредиенты смешать.
Приготовление:
Для приготовления «земли» из бородинского хлеба, которая понадобится впоследствии, нужно натереть черный хлеб на крупной терке, добавить соль и измельченный чеснок. Перемешать и слегка подсушить. Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Нарезать мелкими кубиками. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г и обвалять в «земле» из бородинского хлеба. Киноа отварить до готовности. На тарелку выложить готовую крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинском хлебе. Украсить листьями романо и вялеными томатами черри. Полить соусом из петрушки.
Приятного аппетита!
Фото: архив ресторана
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