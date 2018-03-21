Теплый салат с овощами и киноа

Вам понадобится:

кабачок — 40 г баклажан — 40 г перец болгарский — 40 г помидор — 50 г редис красный — 15 г томаты черри — 20 г листья салата романо — 20 г Для приготовления грибной икры:

шампиньоны — 100 г лук репчатый — 20 г петрушка — 10 г соль — 2 г перец черный молотый — 1 г Грибы мелко нарезать и обжарить до готовности на растительном масле. Пробить блендером до однородной массы и довести до вкуса.

Для соуса из петрушки:

петрушка — 40 г орехи кедровые — 3 г соль — 2 г сахар — 3 г масло растительное — 50 г Все ингредиенты смешать.

Приготовление:

Для приготовления «земли» из бородинского хлеба, которая понадобится впоследствии, нужно натереть черный хлеб на крупной терке, добавить соль и измельченный чеснок. Перемешать и слегка подсушить. Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Нарезать мелкими кубиками. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г и обвалять в «земле» из бородинского хлеба. Киноа отварить до готовности. На тарелку выложить готовую крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинском хлебе. Украсить листьями романо и вялеными томатами черри. Полить соусом из петрушки.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана