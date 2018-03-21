7 блюд из риса, которые должна уметь готовить каждая женщина

Рисовая каша с ягодами от кафе «Мечтатели» Вам понадобится: рис — 70 г молоко — 150 мл сливки — 50 мл сахар — 15 г соль — 5 г брусничное варенье — 15 г виноград — 30 г Приготовление: Промыть рис в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Налить два стакана холодной воды. Поставить на плиту, довести до кипения и варить под крышкой на очень слабом огне 20 минут. Когда испарится вода и рис будет готов, налить молоко и сливки. Варить, помешивая, еще 5-7 минут, в конце варки добавить соль и сахар. Подавать кашу с брусничным вареньем и виноградом. Каша рисовая с вареньем из черешни и грецкого ореха от ресторана «Казбек» Вам понадобится: рис басмати —160 г соль — 4 г молоко 3,5% — 920 мл масло сливочное — 40 г варенье из черешни с грецким орехом — 100 г корица молотая — 4 г Приготовление: Рис промыть, засыпать в кипящую воду и варить 8-10 минут, периодически помешивая (варить на медленном огне). Откинуть готовый рис на сито, промыть и дать стечь воде. В небольшой кастрюле подогреть молоко, всыпать рис, перемешать и варить на медленном огне, постоянно помешивая, в течение 15-20 минут. Каша при этом должна слегка кипеть. Перед подачей в кашу добавить сливочное масло, корицу и варенье из черешни с грецким орехом. Суп с рисом и фрикадельками Вам понадобится: фарш куриный — 500 г рис — 1/2 стакана картофель — 3-4 шт. морковь средняя — 1 шт. лук репчатый — 1 шт. томатная паста — 1 баночка яйцо — 1 шт. зелень, лавровый лист, соль, перец горошком, специи — по вкусу Приготовление: Поставить кастрюлю с водой (5 л) на огонь. Пока вода закипает, делаем фрикадельки: смешиваем фарш с яйцом и добавляем немного соли и зелени. Делаем шарики и обжариваем фрикадельки на растительном масле. В кипящую воду кладем фрикадельки и промытый рис, а также лавровый лист и перец. Как только вода снова закипит, закидываем картошку, нарезанную кубиками. Пока бульон уже снова закипает, обжариваем морковку и лук, добавляем столовую ложку томатной пасты, наливаем бульон из кастрюли и выливаем зажарку в суп. Даем закипеть, солим, кладем специи по вкусу. Подаем суп с зеленью. Вам понадобится: свинина (шейка) — 50 г говяжья вырезка — 50 г бедро куриное — 50 г каракатица — 30 г кальмар — 30 г мидии — 6 шт. креветки королевские — 6 шт. куриный бульон — 600 мл рис — 200 г разноцветный болгарский перец — 100 г лук репчатый —20 г чеснок — 20 г кенийская стручковая фасоль или стручковый горошек — 25 г розмарин — 2 г оливковое масло — 40 г томатная паста — 1 ч. ложка или один рубленый помидор (1 ст. ложка) шафран — щепотка куркума — 2 г паприка — 1 г соль, перец — по вкусу Для соуса: петрушка — 2-3 веточки чеснок — 2 головки оливковое масло Приготовление: Мясо нарезать кусочками, почистить креветки, болгарский перец нарезать кубиками или соломкой, все ингредиенты разложить в отдельные мисочки. Далее на хорошо прогретой сковороде обжарить болгарский перец, добавить измельченный лук и чеснок, обжарить свинину, добавить говяжью вырезку и курицу, затем каракатицу и креветки, все обжаривать около трех минут. Убираем креветки. Добавляем куркуму, шафран, паприку, розмарин, в процессе обжаривания активно перемешиваем. Добавляем рис, томатную пасту, заливаем куриным бульоном, добавляем соль, перец, доводим до кипения. Даем кипеть около двух минут. Затем ставим на медленный огонь на 20 минут, не перемешиваем, крышкой не накрываем. Через 15 минут поверх паэльи выкладываем креветки и мидии, поливаем соусом из оливкового масла и петрушки с чесноком, украшаем дольками лимона. Ризотто с зеленым горошком и крудо из креветок от ресторана Moregrill Вам понадобится: рис — 300 г лук репчатый — 200 г вино белое — 60 г гороховое пюре — 180 г рыбный бульон — 440 г сыр пармезан — 15 г масло сливочное — 20 г соль — 2 г масло оливковое — 20 г креветка аргентинская — 12 шт. кресс-салат — 8 г горох зеленый — 20 г Приготовление: Растопить сливочное масло и оливковое, обжарить репчатый лук три минуты. Высыпать сухой рис и добавить вино, дать выпариться. Затем постепенно вливать рыбный бульон на среднем огне, постоянно помешивая. Так в течение 13-18 минут, до состояния риса аль денте, пока не выпарится весь бульон. Добавить гороховое пюре и посыпать пармезном, перемешать. Взять свежие аргентинские креветки, опалить. Выложить ризотто на тарелку, сверху украсить креветками (3 шт.), посыпать свежим горошком и кресс-салатом. Вам понадобится: баранина с жиром — 1 кг баранья кость с небольшим количеством мяса — 1 шт. курдючное сало — 200-250 г рис — 1 кг морковь — 1 кг, лук репчатый (крупный) — 4 шт. чеснок — 3 головки масло хлопковое (рафинированное) — 300 мл зира (кумин) — 2 ч. ложки соль — 1,5-2 ст. ложки без горки сушеные ягоды барбариса — 12-15 шт. перец красный жгучий — 1-2 шт. вода — 1,5 л Подготовка продуктов: Рис промыть в проточной воде так, чтобы из него ушел крахмал. Перетирать зерна лучше руками, это ускорит процесс, можно делать это порциями в сите. Показатель того, что рис готов к дальнейшему использованию, — прозрачная вода. Положить его в миску, залить теплой водой так, чтобы она покрывала его полностью. Накрыть крышкой и отставить в сторону. Лук нарезать полукольцами, мясо — кусками примерно 3х3 см, морковь — толстой длинной соломкой, курдючное сало — небольшими кубиками. У чеснока снять самую верхнюю шелуху и срезать донышко, чистить полностью и разбирать его на зубчики не надо. Жгучий перец вымыть. Приготовление: Сначала готовится так называемый зирвак — зажарка. Влить в казан масло и раскалить его практически до кипения. Выложить в него половину курдючного жира и, помешивая, довести его до состояния шкварок. Выловить их на блюдо. Если вас не пугает удар по печени, то можете либо съесть их, либо использовать в качестве заправки для пюре или гречневой каши. Затем положить в масло баранью косточку и подождать, пока она станет темно-золотистой. Выложить ее к шкваркам. В казан отправить лук, жарить его до полухрустящего состояния, то есть до коричневого цвета. К луку выложить мясо и обжарить в течение 7-10 минут, постоянно помешивая. Убавить огонь, на мясо выложить морковь и вторую половину курдючного жира. На этом этапе перемешивать не надо. Готовить приблизительно четыре минуты. Потом все смешать, стараясь не поломать морковную соломку. Добавить чайную ложку зиры и барбарис. Томить около 10 минут. Налить в казан 1,5 литра воды, посолить, положить жгучий перец и две головки чеснока. Тушить зирвак под крышкой около часа на самом маленьком огне. С риса слить воду, которую он не впитал, выложить его в казан и разровнять. Соус от зирвака должен покрывать рис на два пальца (на 1,5-2 см), если его мало, то долить чуть-чуть кипятка. Положить оставшуюся зиру. Дать плову закипеть и убавить огонь до минимума. Как только рис вберет в себя основную влагу, сделать в нем несколько отверстий до самого дна и воткнуть в середину оставшуюся головку чеснока. Не перемешивать! Готовить плов до полного исчезновения жидкости. Настоящий узбекский плов отличается тем, что после того, как выключить огонь, нужно аккуратно собрать рис в горку (не задевая мясо и овощи), накрыть подходящей по размеру тарелкой, сверху — полотенцем и только потом крышкой. Оставить плов на 15-20 минут. Открыть казан, вытащить перец и чеснок, перемешать плов и выложить на большое блюдо — в Узбекистане его называют «тавок». С него же едят плов, не раскладывая по индивидуальным тарелкам. Сверху разложить пропаренные стручки перца и головки чеснока. Подавать горячим с лепешками и салатом из свежих помидоров, красного лука и черного молотого перца. Традиционно плов запивается горячим зеленым чаем. Это некоторым образом снижает его жирность и помогает ему легче усваиваться. Холодные же напитки в сочетании с этим блюдом провоцируют неприятную тяжесть. Рис по-тайски от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева Вам понадобится: рис отварной — 400 г лук-шалот очищенный — 40 г горошек зеленый стручковый — 32 г кукуруза консервированная — 40 г ростки фасоли — 80 г желток яйца — 60 г соль морская — 8 г соус — 200 г креветки очищенные — 360 г масло подсолнечное — 80 г лук жареный — 20 г кинза — 8 г Соус: соус рыбный — 400 г кетчуп — 400 г соус устричный — 160 г соус сладко-острый — 800 г сахар — 40 г Приготовление: Сделать соус: соединить все ингредиенты, тщательно перемешать. Зерна кукурузы, стручковый горошек и креветки ошпарить кипятком, откинуть на дуршлаг. На воке обжарить на растительном масле лук-шалот, после чего добавить желток, тщательно перемешать. Затем добавить отварной рис, соус, ростки сои, посолить, тушить до готовности. В конце приготовления добавить зелень кинзы. Фото: архив ресторана, shutterstock.com