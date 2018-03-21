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Хочешь похудеть — ешь борщ
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Хочешь похудеть — ешь борщ 

Мир24 8 часов назад
Фото: Мир24
Ученые из Великобритании выяснили, какой суп помогает сбросить вес. По словам специалистов, лишние килограммы быстрее уйдут, если включить в рацион борщ, пишут СМИ.
Такие выводы были сделаны по итогам исследования, в котором приняли участие около 100 девушек разного возраста. Каждая из них должна была четыре раза в неделю обедать борщом. При этом объем свеклы в супе был четко установлен: на две порции — один корнеплод среднего размера.
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Спустя месяц, несмотря на калорийность блюда в целом, все участницы эксперимента похудели. При этом одна пятая испытуемых (20%) потеряла от 500 граммов до двух килограммов, половина девушек (47%) избавились от двух до пяти килограммов, 26% — от пяти до десяти килограммов, а семь участниц исследования сбросили почти 10 килограммов.
Секрет уменьшающего объемы блюда кроется в его главном ингредиенте — свекле. По словам ученых, сок этого корнеплода, выделяемый при приготовлении во время зажаривания или пропаривания, обладает свойством улучшать обмен веществ и, таким образом, помогает терять вес без ограничений в питании и упорных тренировок.
Также сбросить вес поможет несладкий кофе с маслом: на одну кружку ароматной жидкости понадобится не более 10 граммов масла. По словам медиков, при употреблении такого варианта напитка ускоряется обмен веществ, что, в свою очередь, приводит к похудению.
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