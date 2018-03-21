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Секрет сытного завтрака — сырники с бананом и курагой
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Секрет сытного завтрака — сырники с бананом и курагой 

7dach.ru 7 часов назад
Фото: 7dach.ru
Что приготовить на завтрак? Для кого-то кусок мяса — отличное начало дня, для других каша на молоке со сливочным маслом — заряд энергией на предстоящий день. Творожные сырники с курагой и бананом тоже не промах, особенно если подать их со сметаной. С добрым утром!
Сырники с бананом, курагой и ванильным сахаром/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
500 г творога,
2 яйца,
50 г кураги,
1 банан,
5 ст. ложек муки,
щепотка соли,
2 ст. ложки сахара,
ванильный сахар по вкусу,
растительное масло для жаренья,
сметана.
Приготовление:
1. Творог, яйца, сахар, соль, ванильный сахар соединить в миске и тщательно все перемешать до однородной массы.
Шаг 1. Соединяем творог, яйца, сахар.
2. Банан нарезать кусочками. Курагу замочить, обсушить и мелко нарезать. Фрукты и муку, перемешивая, добавить в творожную массу.
Шаг 2. Добавляем фрукты в творожную массу.
3. Массу выкладывать столовой ложкой на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
Шаг 3. Обжариваем сырники.
Время приготовления: 45 минут. В одной порции 350 ккал. Белки — 25 г, жиры -15 г, углеводы — 5 г.
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