Россияне все чаще предпочитают безалкогольное пиво

Все больше россиян переходят на безалкогольное пиво. Об этом сообщили сами производители, которые приводят соответствующие статданные. Они свидетельствует, что из 60 литров пива, которые за год выпивает взрослый житель нашей страны, на безалкогольное — приходится уже 1 литр.

Как пишет «Русская планета», медики рекомендуют употреблять пенный напиток без градусов, что быстрее восстановить силы организма. Они уверяют, что нет ничего лучше пива, чтобы восполнить недостаток в организме солей натрия, калия, кремния, магния и кальция, калия. Последнего элемента, к слову, содержится более 300 мг на литр.

Отметим, в России рост потребления безалкогольного пива наметился лишь пару лет назад.