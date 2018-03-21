Новосибирские учёные вывели сорта овощей «Египетская сила» и «Семёновна»

Новосибирские учёные вывели два новых сорта — томат «Семёновна» и сладкий перец «Египетская сила»: на это ушло более пяти лет. Сейчас их передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки, в продаже они могут появиться через год.

Эти сорта создали специалисты Сибирского НИИ растениеводства (филиал Института цитологии и генетики СО РАН ) в сотрудничестве с уральской компанией «Гетерозисная селекция».

Одна из главных задач селекционеров — создать для Сибири сорта, которые вызревают очень быстро, потому что лето короткое, но основная проблема этих сортов заключается в том, что у них недостаточно высокие вкусовые качества.

В ИЦиГ корреспонденту НГС пояснили, что томат «Семёновна» превосходит по вкусовым качествам существующие раннеспелые сорта.

Особенность перца «Египетская сила» — в повышенном содержании витамина С, поэтому он хорошо подходит для здорового питания. В ИЦиГ отметили, что этот результат достигнут методом традиционной селекции, без генной модификации. Включение таких овощей в диету улучшает у людей иммунитет. Название перцу дали из-за пирамидальной формы плодов.

В Новосибирске также выращивают и экзотические овощи — рогатый огурец кивано, фасоль-верёвку вигну и момордику.