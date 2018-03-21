Ещё
Новосибирские учёные вывели сорта овощей «Египетская сила» и «Семёновна»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирские учёные вывели сорта овощей «Египетская сила» и «Семёновна» 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские учёные вывели два новых сорта — томат «Семёновна» и сладкий перец «Египетская сила»: на это ушло более пяти лет. Сейчас их передали в государственную комиссию для проведения экспертной оценки, в продаже они могут появиться через год.
Эти сорта создали специалисты Сибирского НИИ растениеводства (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) в сотрудничестве с уральской компанией «Гетерозисная селекция».
Одна из главных задач селекционеров — создать для Сибири сорта, которые вызревают очень быстро, потому что лето короткое, но основная проблема этих сортов заключается в том, что у них недостаточно высокие вкусовые качества.
В ИЦиГ корреспонденту НГС пояснили, что томат «Семёновна» превосходит по вкусовым качествам существующие раннеспелые сорта.
Особенность перца «Египетская сила» — в повышенном содержании витамина С, поэтому он хорошо подходит для здорового питания. В ИЦиГ отметили, что этот результат достигнут методом традиционной селекции, без генной модификации. Включение таких овощей в диету улучшает у людей иммунитет. Название перцу дали из-за пирамидальной формы плодов.
В Новосибирске также выращивают и экзотические овощи — рогатый огурец кивано, фасоль-верёвку вигну и момордику.
ngs.ru: последние новости
Коллега, наливайте «Боевой птенчик»: трёхлетняя девочка из Новосибирска заборола Максима Галкина на шоу «Лучше всех!» Замужем за тенью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение