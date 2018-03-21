5 завтраков для хорошего начала дня

Еще с детства нам внушают: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Протестуем — для нашего организма важны все приемы пищи. Ешьте все сами и ни с кем не делитесь! Особенно с утра.

В идеальном мире полезный завтрак должен включать в себя 25-30% калорийности от всего дня. На завтрак всегда надо делать ставку, потому что первый прием пищи дает вам энергию, которой всегда не хватает. Поэтому нам не помешает составить правильный рацион и включить в него максимум полезностей. Но для начала проведем работу над ошибками, которые совершают практически все. Завтрак из медовых, сахарных хлопьев или мюсли

Такой завтрак зарядит вас энергией, но, увы, ненадолго. Спустя полчаса вы снова ощутите голод, в особенности захочется чего-нибудь сладенького. Плюс не забываем о том, что из-за такого завтрака может подняться инсулин. Выпечка

Чтобы не портить себе начало рабочего дня, лучше отказаться от пончика и дрожжевой булочки. Газообразование в кишечнике и вздутие — лучшие спутники такого завтрака.

Без кофе жизни нет! Большинство с утра перед работой заскакивает в ближайшую кофейню, не позавтракав выпивает 0,5 бодрящего черного. Однако, стоит помнить, что кофе провоцирует выработку гормона холецистокинина, который запускает процесс пищеварения, следовательно, выработку ферментов и желчи. Но если в желудке еще пока нет еды, то и переваривать ему нечего. Как следствие, появляется изжога и первые признаки гастрита. Фаст-фуд

Ну и закончим завтраками в фаст-фуде. Слишком много соли, сахара, усилителей вкуса. Вы наедитесь, но после захотите есть с еще большей силой, плюс не совсем приятным бонусом для работы станет желание поспать.

Итак, свои опасения мы рассказали, теперь перейдем к завтракам, которые принесут пользу для организма и даже поднимут настроение. Вот вам примеры завтраков для целой рабочей недели (кстати, можно чередовать варианты блюд). Понедельник

Омлет с помидором/ яичница с кусочком сыра (20г)/ яйца пашот с овощами. Вторник

Каша на воде/молоке с орехами (15г) или кусочком масла (10г), можно добавить один фрукт (яблоко/груша/персик). Среда

Пара бутербродов с сыром (40г) или птицей (100г), или же ветчиной (2-3 кусочка). Можно добавить овощи.

Важно! Хлеб должен быть не белый, лучше цельнозерновой или темный. Четверг

3 аппетитных сырника со сметаной (60г). Пятница

Творог 2,5% жирности (150-200г) с добавлением орехов (15г), фрукта (1 штука) или йогурта (не более 4% жирности) (150г).

Ну а в выходные можно и пренебречь правилами, 2 дня непослушания мы одобряем.