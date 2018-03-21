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Новосибирские селекционеры создали новые сорта томата и перца
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Новосибирские селекционеры создали новые сорта томата и перца 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Ученые СибНИИРС (филиал ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН) на днях передали в государственную комиссию для экспертной оценки два новых сорта — томат «Семеновна» и сладкий перец «Египетская сила».
В пресс-службе СО РАН рассказали, что в случае положительного результата экспертизы, новые сорта, выведенные в Сибири, пополнят государственный реестр овощных культур. Это значит, что уже через год садоводы и огородники смогут купить семена новых сортов.
Для сибирского климата с его коротким летом нужны скороспелые сорта. Но они, как правило, не очень вкусны по сравнению с сортами, которые вызревают на юге страны.
По словам заведующей лабораторией селекции, семеноводства и технологий возделывания овощных культур и картофеля СибНИИРС Татьяны Штайнерт, новый сорт томата по вкусовым качествам приближены к южным. Он появился в результате многолетней селекционной работы. К слову, немалый вклад внес заслуженный сибирский селекционер Валентина Губко.
Как рассказали специалисты, новый сорт перца «Египетская сила» отличается высоким содержанием витамина С. К тому же и урожайность достаточно высокая — 5 — 6 кг с 1 кв. метра.
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