Ещё
В Сибири вывели сладкую «Египетскую силу» и скороспелую «Семеновну»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сибири вывели сладкую «Египетскую силу» и скороспелую «Семеновну» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как рассказал «РГ» Георгий Батухтин, представитель Института цитологии и генетики СО РАН, в состав которого входит СибНИИРС, новый помидор получил название «Семеновна», а перец и вовсе экзотическое имя «Египетская сила». Столь необычное название перцы получили за пирамидальную форму плодов, которая напомнила селекционерам знаменитые пирамиды.
— «Красная линия» для сибирских селекционеров: скороспелость, урожайность и высокие вкусовые качества. Томат «Семеновна» в этом случае становится наглядным воплощением указанных требований, — отметила селекционер Валентина Губко. — Перец «Египетская сила» был выделен по другому критерию — по наличию очень высокого содержания витамина С, вызвавшему удивление селекционеров.
По словам исследователя, обычно этот показатель в составе сладкого перца в сильной степени зависит от погоды и колеблется из года в год. Но «Египетская сила» вне зависимости от погодных условий стабильно содержит больше аскорбиновой кислоты, чем другие сорта. Если в среднем по питомнику СибНИИРС показатель колеблется на уровне 105-110 мг%, то в новом перце 186 — 188 мг%.
Высокое содержание витамина С в новом сорте перца может послужить рекомендацией для включения его в рацион функционального питания — популярного направления в современной диетологии. Еще один плюс — весьма приличная урожайность сорта: 5-6 килограммов с квадратного метра.
"Семеновна" же воплощает собой давнюю мечту сибирских селекционеров о раннеспелых томатах, отвечающих сложным климатическим условиям, но при этом вкусных, как южные сорта. В идеале новый сорт позволит выращивать помидоры как в теплых краях, с прямым посевом семян в грунт, без предварительного разведения рассады.
От начала вегетации «Семеновны» до получения спелых плодов проходит в среднем 84-95 дней. Над созданием этого сорта ученые бились несколько лет. При этом ученые заявляют: как только новые сорта будут внесены в государственный реестр, они максимально быстро будут запущены в производство. Вероятно уже в скором времени дачники смогут найти семена сибирских томатов и перца на полках магазинов.
Российская Газета: последние новости
Алтайский край наращивает поставки за рубеж "экзотических" масел Киргизский бешбармак войдет в книгу рекордов Гиннесса Минсельхоз: Зерно, рыба и масло стали лидерами российского агроэкспорта
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле выглядят модели plus-size48
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам39
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье18
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы2
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
03:36
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение