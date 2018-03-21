В Сибири вывели сладкую «Египетскую силу» и скороспелую «Семеновну»

Как рассказал «РГ» Георгий Батухтин, представитель Института цитологии и генетики СО РАН , в состав которого входит СибНИИРС, новый помидор получил название «Семеновна», а перец и вовсе экзотическое имя «Египетская сила». Столь необычное название перцы получили за пирамидальную форму плодов, которая напомнила селекционерам знаменитые пирамиды.

— «Красная линия» для сибирских селекционеров: скороспелость, урожайность и высокие вкусовые качества. Томат «Семеновна» в этом случае становится наглядным воплощением указанных требований, — отметила селекционер Валентина Губко. — Перец «Египетская сила» был выделен по другому критерию — по наличию очень высокого содержания витамина С, вызвавшему удивление селекционеров.

По словам исследователя, обычно этот показатель в составе сладкого перца в сильной степени зависит от погоды и колеблется из года в год. Но «Египетская сила» вне зависимости от погодных условий стабильно содержит больше аскорбиновой кислоты, чем другие сорта. Если в среднем по питомнику СибНИИРС показатель колеблется на уровне 105-110 мг%, то в новом перце 186 — 188 мг%.

Высокое содержание витамина С в новом сорте перца может послужить рекомендацией для включения его в рацион функционального питания — популярного направления в современной диетологии. Еще один плюс — весьма приличная урожайность сорта: 5-6 килограммов с квадратного метра.

"Семеновна" же воплощает собой давнюю мечту сибирских селекционеров о раннеспелых томатах, отвечающих сложным климатическим условиям, но при этом вкусных, как южные сорта. В идеале новый сорт позволит выращивать помидоры как в теплых краях, с прямым посевом семян в грунт, без предварительного разведения рассады.

От начала вегетации «Семеновны» до получения спелых плодов проходит в среднем 84-95 дней. Над созданием этого сорта ученые бились несколько лет. При этом ученые заявляют: как только новые сорта будут внесены в государственный реестр, они максимально быстро будут запущены в производство. Вероятно уже в скором времени дачники смогут найти семена сибирских томатов и перца на полках магазинов.