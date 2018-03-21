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В Косинском морском клубе любители кулинарии продемонстрировали свое мастерство
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В Косинском морском клубе любители кулинарии продемонстрировали свое мастерство 

Управа района Косино-Ухтомский 4 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В Андреевском зале Косинского морского клуба прошел конкурс кулинарного мастерства. В нем принимали участие семейные команды, в которой должен был быть хотя бы один взрослый и один ребенок. Это было одним из условий мероприятия, и это отметили его организаторы.
Конкурсанты принесли различные лакомства, приготовленные дома. Все блюда имели свои названия. Также автору кулинарного произведения нужно было обосновать свой выбор блюда перед жюри.
Соревнования получились интересными. Юный Андрей Шутиков удивил всех блинным тортом. Он испек его по рецепту из Интернета, но во время приготовления также задействовал и свою фантазию. Семья Абряндиных показала, как быстро сделать вкусный и полезный салат из фасоли и кукурузы. Участники активно делились друг с другом различными кулинарными хитростями и рецептами.
Также повара-любители поучаствовали в забавных викторинах и в мастер-классе. Конкурсанты получили не только полезные призы, но и новые рецепты.
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