Сладкое пари: австралийка рассказала, как ее семья обходится без сахара

Когда 43-летняя Эмма Уилсон из Австралии, мама сыновей-сладкоежек, заключала с двумя из них пари на год, она и представить себе не могла, что дети выиграют. Оказывается, в еде можно спокойно обходиться без сахара и совсем от этого не страдать.

1 января 2017 года 11-летний Байрон и 9-летний Джесс за 200 долларов каждый согласились целый год не есть никаких сладких продуктов. Их мама ударила по рукам в полной убежденности, что мальчишки ни за что так долго не выдержат. Однако они не только смогли продержаться это время, но продолжают жить без сахара и дальше! Диета Байрона и Джесса состоит в том, чтобы не есть ничего, что содержало бы более 2% сахара. При этом в группе поддержки оказалась вся семья и даже самый младший ее член, 4-летний Билли. Оказалось, что в самых привычных продуктах содержится гигантское количество сахара. По этой причине Эмма теперь варит сама томатный соус, ведь все мальчишки его просто обожают.

Женщина рассказала журналистам, что диета заставила ее осознать, насколько кругом «сахарный» мир. «Когда смотришь состав продуктов в магазине, то обнаруживаешь, что сахар есть повсюду. И очень трудно найти продукт, в котором его меньше двух граммов», — говорит Эмма.

Семья Уилсонов теперь не ест конфеты, торты, мороженое, мед, сиропы, а также йогурты, мюсли и многие другие продукты. В их рационе из сладостей остались лишь свежие фрукты и ягоды. Эмма призналась, что сложнее всего было вначале, когда организм перестраивался, и вкусовые рецепторы адаптировались к новым продуктам. И сейчас, по ее словам, никого из их семьи на сладкое даже не тянет. Ведь сахар теперь кажется даже невкусным.

Правда, осталась проблема в бабушках и тетушках, которые так и норовят угостить детей чем-нибудь вкусненьким и сладеньким. Кроме того, еще существуют праздники и дни рождения, когда детей угощают тортами и пирожными. Однако Байрон и Джесс теперь в этом отношении «как скала». Эмма говорит, что кроме здоровых зубов и желудка есть еще одно преимущество жизни без сахара. Ее сыновья теперь по характеру стали намного спокойнее.

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