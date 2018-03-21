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Тематикой конкурса «Лучший торт Воронежа» станет город в миниатюре
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Тематикой конкурса «Лучший торт Воронежа» станет город в миниатюре 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
20 апреля, в рамках V специализированной выставки индустрии питания и гостеприимства «Expo Food Show», в выставочном комплексе Expo Event Hall Сити-парка «Град» пройдет конкурс «Лучший торт города Воронежа 2018».
В 2018 году темой конкурса станет «Воронеж — город в миниатюре». Кондитеры города разработают рецепт и уникальный стиль оформления торта, который станет гастрономическим символом Воронежа в 2018 году.
Экспертное жюри поможет выбрать победителя. Будущий лучший торт города будет оцениваться по пяти критериям: оригинальность рецепта, соответствие заявленного рецепта приготовленному, креативность оформления, соответствие тематике конкурса, вкус торта.
Посетители мероприятия смогут оценить мастерство воронежских кондитеров, попробовать новые рецепты, узнать о новых трендах в отрасли.
В рамках выставки «Expo Food Show» будут представлены ведущие новинки отрасли, состоятся мастер-классы по приготовлению интересных блюд и напитков от известных компаний, опытных шеф-поваров и барменов. Участники презентуют молочную, мясную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию, кофе и чай, профессиональное оборудование для кухни и другое. Ведущие эксперты по развитию бизнеса в индустрии питания и гостеприимства расскажут о правильном менеджменте и маркетинге на предприятиях общественного питания. Вход свободный.
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