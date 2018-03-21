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«Египетская сила» зазеленела на грядках новосибирских ученых
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«Египетская сила» зазеленела на грядках новосибирских ученых 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Совсем не исключено, что в ближайшее время они пополнят государственный реестр овощных культур, а примерно через год семена этих сортов уже могут появиться в продаже», — говорится в сообщении на сайте учреждения.
Ученые считают, что новые сорта с уникальными свойствами могут заинтересовать не только дачников, но и профессиональных фермеров-овощеводов. По их словам, помидоры сорта «Семеновна» относятся к скороспелой группе. Но при этом его плоды отличаются отменным вкусом и плотной мякотью.
Перец «Египетская сила» содержит большое количество витамина С. Это позволяет рекомендовать новый сорт для популярного нынче функционального питания. Кроме того, данный сорт имеет высокую урожайность — до шести килограммов с одного квадратного метра. Столь необычное название перец получил за пирамидальную форму плодов, которая вызывает ассоциации с египетскими пирамидами.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Сибирские ученые вывели перец „Египетская сила“.
Прошлым летом огромным перцем удивил всех школьник из села Баган Новосибирской области. Семиклассник вырастил на своем огороде сладкий перец весом
481 грамм. Своим трудом юный ботаник доказал ученым, что и в открытом грунте можно получить урожай из семян, полученных от гибридов перцев.
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