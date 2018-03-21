Выбор диетолога: 10 главных продуктов для похудения весной

Какие продукты помогут не только избавиться от лишних килограммов, но и решить проблему дефицита витаминов весной? Диетолог-нутриционист Елена Голубничая составила список продуктов, которые обязательно должны присутствовать в вашем рационе в это время года.

Весной наиболее частыми проблемами считаются гиповитаминоз и снижение иммунитета. Проявляются такие состояния слабостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью, головными болями и головокружением, а также частыми респираторными заболеваниями. Избавиться от этих проблем поможет сбалансированное питание и полезные продукты, богатые питательными веществами, витаминами, минералами и растительными волокнами. Такое питание не только укрепит иммунитет, но и поддержит нормальную микрофлору кишечника и, в целом, поднимет настроение.

Мясо и рыба

В погоне за идеальной фигурой в это время года не стоит поддаваться моде на вегетарианские диеты: не реже трех-четырех раз в неделю женскому организму необходимы мясо (говядина, телятина, индейка, курица) и продукты животного происхождения. Наряду с полноценными белками они содержат жиры и так называемые экстрактивные вещества, которые служат сильными возбудителями отделения пищеварительных соков. Благодаря им пища лучше усваивается, а обмен веществ становится сбалансированным. И мясо, и рыбу следует отваривать или готовить на пару, исключая обжаривание в масле.

Зелень

Много полезных веществ содержится и в зелени — укропе, петрушке, салате. Их можно мелко нарубить и добавить к основному блюду, но и при кратковременной термической обработке зелень сохраняет свои полезные свойства. Регулярное употребление этих продуктов решает проблему дефицита витаминов в весеннее время, а так же помогает ускорить метаболизм и снизить уровень холестерина в крови.

Редис

Редис — идеальный продукт для ранней весны. Во-первых, он оказывает желчегонное и противоотечное действие. Во-вторых, входящие в ее состав фитонциды помогают противостоять микробам и вирусам. Введение продукта в рацион весной восполняет нехватку питательных веществ, что немаловажно для организма в период дефицита витаминов. Содержащиеся в редисе витамины укрепляют иммунную систему.

А еще редис можно назвать продуктом с минусовой калорийностью — в 100 граммах содержится 15 ккал. Это значит, что на усвоение овоща организм тратит больше энергии, чем дает сам продукт. Поэтому рекомендую включать его в рацион, если хотите похудеть: редис даст организму необходимые витамины, но на набор веса ни коим образом влиять не будет.

Имбирь и лимон

Введите в свой рацион чай с имбирем и лимоном — оба ингредиента богаты витаминами и аминокислотами. Такой напиток способен не только помочь при простуде, но и избавить от лишнего веса. Да и в целом, имбирь с лимоном поднимают настроение и улучшают пищеварение. В состав имбиря входят витамины A и B, а также содержат кислоты и минералы. Имбирный чай положительно влияет на сердечно-сосудистую мышцу — это очень важно.

Что касается лимона, то он благотворно влияет на весь организм и, главное, содержит витамин С. Именно поэтому чай с лимоном используют для лечения простуды. Незаменим он и при похудении — эфирные масла, входящие в его состав укоряют обмен веществ и помогают организму быстрее избавиться от лишних килограммов.

Стручковая фасоль

Продукт богат серой и железом, за счет чего организм лучше противостоит различным инфекциям, поражающим кишечник и сопротивляется другим возбудителям (клетки насыщаются кислородом). Если регулярно употреблять стручковые плоды в пищу, организм будет меньше подвержен поражению вирусом гриппа.

Цинк, содержащийся в фасоли, нормализует углеводный обмен, а медь активирует процесс образования гемоглобина. А еще стручковая фасоль — источник негемового железа, но для лучшего его усвоения рекомендую употреблять ее вместе с источником витамина С. Можно полить тушеную фасоль лимонным соком или добавить к ней красный болгарский перец.

Спаржа

Спаржа — пожалуй, самый весенний овощ. Она богата содержанием целого «букета» витаминов: A, B1, B2, B5, B6, B9, E, C, H и PP. Особенно насыщенной витаминами считается зеленая спаржа. В ней содержатся цинк, кальций, фосфор, железо и другие микроэлементы, а также селен, обладающий мощным антиоксидантным и противораковым действием. Молодые побеги спаржи можно варить, тушить, поджаривать, запекать и использовать для приготовления различных салатов, супов и в качестве гарнира.

Капуста

В весенний период полезно употреблять салаты из любого вида капусты — сочетать ее можно как с зеленью, так, например, и с морковью. Такие салаты восполняет недостаток витамина С. Кстати, альтернативой свежей капусте может стать и квашеная.

Капустные салаты хорошо чередовать с винегретами, либо с тертой редькой — 150-200 граммов редьки способны удовлетворить суточную потребность человека в витамине С. Масло для заправки салатов и винегретов лучше выбирать подсолнечное — оно предупреждает развитие атеросклероза.

Кефир

Для нормальной работы микрофлоры кишечника в весеннее время рекомендуется добавлять в рацион кисломолочные продукты — в частности, кефир и йогурт. Их питательные вещества легко усваиваются организмом благодаря лакто— и бифидобактериям, входящим в их состав. Кефир часто употребляют при похудении, чтобы избавиться от накопленных токсинов, а благодаря витамину А он способен защитить легкие от весенних вирусов.

Дополнительно рекомендую весной пить витаминно-минеральные комплексы, которые индивидуально каждому поможет подобрать врач. Готовить фигуру к лету следует с умом — похудеть хочет каждая, но не стоит забывать, что весенняя перестройка очень влияет на наш организм, поэтому питание должно быть сбалансированным.

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