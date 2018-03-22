Продукты, которые можно хранить всю жизнь

У многих из нас дома есть специальная кладовая, где мы храним пищу, которую мы не собираемся есть в ближайшее время. Но если вы храните довольно большое количество съестных припасов, становится довольно сложно следить за сроком их годности и постоянно заменять испортившиеся продукты. К счастью, продукты питания, перечисленные в этой статье, никогда не доставят вам таких проблем. Конечно, при условии, что вы будете соблюдать все правила их хранения. Лучший способ сохранить любой из этих продуктов — держать их в герметичной упаковке в сухом темном и прохладном месте. И тогда они будут пригодны в пищу еще долгие годы, возможно даже столетия и тысячелетия, и в практически неизменном состоянии сохранят свои питательные свойства. Мы выбрали десять продуктов, что могут храниться практически вечно.

Мед, все еще в съедобном состоянии даже спустя тысячи лет, находят в древних египетских гробницах. Он способен храниться неопределенно долго благодаря тому, что содержит антибактериальные вещества. К тому же мед в своем составе практически не содержит воды, что делает его малопригодным местом обитания микроорганизмов. Со временем, если мед не пастеризованный и не сырой, он может изменить цвет и кристаллизоваться, но все равно останется безопасным для питания продуктом.

Сахар

Сахар может храниться бесконечно долго, неважно белый (рафинированный) он или коричневый (с примесью сгущенного растительного сока). Однако этот продукт чувствителен к влаге. Поглощая ее, сахар легко может кристаллизоваться в один большой кусок, который придется разбивать молотком. Просто убедитесь, что храните его в герметичном контейнере, чтобы исключить попадание влаги.

Белый рис

Мешок с рисом может покрыться вековой пылью, но зерна внутри него навсегда сохранят свои питательные свойства. Впрочем, относится это утверждение только к белому рису. Сроки хранения коричневого риса сильно ограничены из-за его маслосодержащей оболочки.

Вы никогда не найдете соли с истекшим сроком годности, так как, технически, это даже не продукт питания, а минерал. Как и сахар, она имеет тенденцию поглощать влагу и способна превратиться в цельную глыбу, но при этом абсолютно не теряет свои полезные свойства. Крайне важно иметь запас этого продукта дома, так как соль используется не только в качестве специи, но и в консервировании других пищевых продуктов, в медицине и даже в производстве мыла.

Кукурузный крахмал

Обычно крахмал используется в качестве загустителя для пищевых продуктов — соусов и пудингов. Находят ему применение и во многих других отраслях пищевой промышленности. Но польза кукурузного крахмала прослеживается еще и в медицине. Он является важным ингредиентом в производстве пудры, мазей, присыпок и микстур. Чтобы сохранить крахмал на веки вечные, убедитесь, что вы держите его в герметичном контейнере в сухом и прохладном месте.

Крепкие спиртные напитки

Срок годности алкогольных напитков, таких как ром, водка или виски, никогда не истечет. Пока алкоголь хранится в темном прохладном месте, и крышка плотно завинчена, нет смысла торопиться прикончить бутылочку. Впрочем, под воздействием высоких температур, воздуха или яркого света вкусовые качества алкоголя могут сильно пострадать.

Уксус

Уксус еще один продукт, который навсегда останется пригодным к использованию, и с годами его полезные свойства станут только лучше. Кроме использования в качестве приправы для салата или в консервировании овощей, уксус имеет множество бытовых способов применения и его легко сделать в домашних условиях.

Соевый соус

В соевом соусе содержится чрезвычайно большое количество соли, которая предотвращает рост бактерий в нем, благодаря чему он не нуждается в консервантах даже при длительном хранении. Хотя соевый соус сложно испортить, он относится к такого рода продуктам, которые на вкус лучше пока они свежие.

Бульонные кубики

Бульонный кубик представляет собой спрессованный концентрированный овощной или мясной бульон, обезвоженный в процессе приготовления. Высокое содержание поваренной соли и глутамата натрия позволяет хранить бульонные кубики неограниченно долго. Впрочем, этот продукт очень чувствителен к условиям хранения и не выносит повышенной влажности.

Топленое масло

Топленое масло производят, растапливая сливочное масло и выцеживая из смеси молочный белок и молочный сахар. Потом оставшийся сливочный жир разогревают в вакуумных котлах, чтобы выпарить воду. Обезвоженный таким образом жир не нуждается в холодильнике и может храниться вечно, при условии, что вы держите его в герметичной упаковке. Топленое масло служит отличной заменой маслу обычному, так как содержит большое количество жирорастворимых витаминов. Например, витамин А, витамин Е и витамин Д.